Ежедневный гороскоп. Четверг, 26 мая 2022 г.

Оповещение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня после 23:00. Луна в Овне.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня у вас отличный баланс между головой и сердцем. Это означает, что вы можете сбалансировать свои эмоциональные потребности со своими обязательствами и чувством долга. Кто-то старше, мудрее или опытнее может дать вам отличный совет. (Никогда не больно слушать.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Прислушайтесь к боссам, родителям и высокопоставленным лицам сегодня, особенно если это касается исследований, которыми вы могли бы заниматься, или всего, над чем вы работаете в частном порядке или за кулисами. Их вклад может быть ценным для вас. Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел раньше?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день, чтобы подумать о своих целях и о том, как вы можете воплотить свои надежды и мечты о будущем в свою реальность. Начинайте с маленьких шагов. Разберитесь с тем, что возможно прямо сейчас. Исследуйте будущие возможности путешествий, а также образование и обучение. Это начало.

Рак (21 июня — 22 июля)

Люди замечают вас сегодня. Не бойтесь, потому что вы отлично выглядите в глазах других, особенно боссов, родителей и VIP-персон. Вот почему кто-то может помочь вам в практическом смысле или дать вам ценный совет, особенно в финансовых вопросах или что-то, связанное с общим имуществом или банковским делом.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это отличный день для учебы, потому что ваш ум сосредоточен и вы терпеливы. Вы сможете направить этот же продуктивный фокус на составление планов поездок или на работу с публикациями, средствами массовой информации, медициной и законом. Продуктивный день!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Засучите рукава и займитесь бюрократическими проблемами, которых вы, возможно, избегали, потому что сегодня у вас есть внимание, терпение и концентрация, чтобы справиться с этими задачами. Это включает в себя вопросы, связанные с общей собственностью, налогами, долгами и вопросами страхования.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то из ваших близких, возможно, партнер или друг, может сегодня поделиться с вами мудростью. Или, может быть, они дадут вам совет? Не обижайтесь, потому что, скорее всего, их советы будут практичными и полезными. На самом деле сегодня вы предпочтете компанию серьезных людей. (Не допускаются хлопья.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это продуктивный день для вас, потому что вы сосредоточены и настойчивы. Вот почему сегодня вы будете тщательно работать и уделять внимание деталям. Это также причина, по которой вы не будете делать ошибок или вам не придется делать что-то снова. Будьте как мудрый плотник: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваша способность учить детей или молодых людей сегодня является первоклассной. Во-первых, у вас есть терпение, необходимое для этого. Вам будет легко сохранять спокойствие и понимание. Возможно, произойдет обратная сторона, и вы будете тем, кто помоложе, получая совет от кого-то постарше.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Семейные обсуждения сегодня будут совместными и продуктивными. (Вы не чувствуете себя особенно общительным; на самом деле, вы счастливы быть сегодня наедине со своими мыслями и чувствами.) Однако вы будете рады совету кого-то старше или мудрее, чье мнение вы уважаете. Вы готовы слушать.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день, чтобы учиться и узнавать что-то новое, потому что у вас достаточно терпения и выдержки для такого рода задач. Вы не упустите детали. Вы будете осторожны во всем, что делаете. Обсуждения с другими будут спокойными, серьезными и сосредоточенными на практических вопросах.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете бережливы и осторожны со своими деньгами, поэтому, если вы ходите по магазинам, вы, скорее всего, купите долговечные и практичные вещи. Вы также можете найти способы сократить расходы и сэкономить деньги в определенных областях. (Впечатляющий.)

Если твой день рождения сегодня

Сегодня певица Анжелика Варум (1969), актриса Хелена Бонем Картер (1966) и актер Джон Уэйн (1907–1979) отмечают свой день рождения. Вы целеустремленный, упорный работник. Вы наблюдательны и проницательны в отношении других. Хотя вы кажетесь беззаботным, вы философски настроены и серьезны. Для вас это первый год девятилетнего цикла. Пришло время исследовать новые возможности и открывать новые пути. Будь смелым, гибким и готовым открыть двери!