Ежедневный гороскоп. Четверг 26 декабря 2019

29, 1, 2 лунный день. Новая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 3:00 до 14:00 сегодня. Новолуние в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Сегодняшнее новолуние – лучшее в году, чтобы думать о вашем жизненном направлении. Куда вы направились? Где бы вы хотели быть через 10 лет? Через пять лет? Что вы должны начать делать в этом году, чтобы двигаться в этом направлении?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодняшнее новолуние – отличный день для принятия решений, особенно о планах на будущее. Что вы можете сделать, чтобы расширить свой опыт в мире? Путешествие является одним из вариантов. Тем не менее, вы также можете изучить что-то новое. Есть идеи?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее новолуние призывает вас подумать о своем долге, долевой собственности и обо всем, что у вас есть, совместно с кем-то еще. Что вы можете сделать, чтобы улучшить ситуацию? Для начала, как вы можете уменьшить свой долг? Небольшие устойчивые усилия окупятся.

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня единственное новолуние напротив вашего знака в течение всего года. Это означает, что это идеальный день, чтобы подумать, как вы можете улучшить ваши самые близкие отношения и партнерские отношения. В конце концов, эти отношения важны для вас. Если они идут гладко, то вы счастливы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы выделить время и подумать о том, что вы можете сделать, чтобы улучшить свое здоровье. У кошки может быть девять жизней, а у вас есть только одна. Также было бы целесообразно подумать, что вы можете сделать, чтобы улучшить свою работу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

«Новолуние» сегодня находится в игровой, креативной части вашего графика и возникает вопрос: вы цените свои творческие таланты? Дети играют, поют и танцуют, но будучи взрослыми, мы думаем, что для этого нужно быть профессионалом. Это не так!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня уместно спросить себя, что вы можете сделать, чтобы улучшить свои отношения с членами семьи, потому что это вопрос сегодняшнего Новолуния. Очевидно, что всегда есть возможности для улучшения. Какие новые цели вы могли бы преследовать?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Новолуние сегодня призывает вас быть еще лучшим коммуникатором. Вы слушаете, когда другие говорят? Вы можете чему-то научиться, соблюдая свой стиль общения с другими, чтобы увидеть, где вы можете улучшить свои навыки. Вы настолько сильны, что иногда запугиваете других, чего, вероятно, не знаете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что бы ни происходило вокруг вас сегодня, вы, вероятно, подумаете о своих ценностях в целом, потому что сегодняшнее новолуние вызовет этот импульс. Полезно знать, каковы ваши ценности, потому что они направляют вас, а вы – знающий истину знак.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня в вашем знаке новолуние, которое дает вам возможность подумать о том, как улучшить ваши самые близкие отношения. Это также возможность для вас реалистично взглянуть в зеркало, чтобы увидеть, как вы можете улучшить изображение, которое вы создаете в своем мире.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшнее новолуние происходит в скрытой части вашей карты, что означает, что вы можете думать о своих духовных ценностях и тонких силах, которые направляют нас или влияют на наш выбор. На самом деле, вы подумаете об этих идеях совсем немного в 2020 году.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Дружба и важность дружеских отношений в вашей жизни сегодня у вас на уме. Вот почему сегодняшнее «Новолуние» – идеальный день для того, чтобы подумать о том, как можно улучшить дружбу с другими.

Если ваш день рождения сегодня

Актер и певец Михаил Боярский разделяет ваш день рождения сегодня. Вы умны, зрелы, креативны и осведомлены. Вы знаете, как оставаться спокойным под давлением. Вы естественно любознательны и любопытны. Наконец, в этом году ваш тяжелый труд начнет окупаться! Упростите свою жизнь и сосредоточьтесь на том, как построить прочный фундамент. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать приятные физические нагрузки.