Ежедневный гороскоп: четверг 25 ноября 2021

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Социальные планы могут внезапно измениться сегодня. Например, вы можете получить неожиданное приглашение или мероприятие может быть отменено. Родители примите к сведению: это день, когда ваши дети опасаются несчастных случаев, поэтому будьте особенно бдительны. Всегда знайте, где они находятся.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваш домашний распорядок сегодня будет прерван чем-то неожиданным. Мелкая бытовая техника может выйти из строя или может произойти небольшая поломка. Кто-то неожиданный может постучать в дверь. Было бы разумно заполнить холодильник, потому что люди всегда будут счастливы, если вы предложите им еду.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш распорядок дня изменится сегодня из-за чего-то неожиданного. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делайте, чтобы избежать несчастного случая. Новые лица, новые места и новые идеи все встряхнут вас. Избегайте конфронтации с другими людьми. (Вам это не нужно.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Следите за своими деньгами и активами сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Например, вы можете найти деньги или можете потерять деньги. Что-то, что принадлежит вам, может быть потеряно, украдено или повреждено. С другой стороны, у вас может быть умная идея для заработка!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке не в ладах с непредсказуемым Ураном и огненным Марсом. Во-первых, это случайное влияние. Остерегайтесь рефлексов и опрометчивого поведения. Пожалуйста, будьте умны и сосчитайте до трех, прежде чем что-нибудь делать сегодня. Будьте внимательны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Для вас сегодня беспокойный день — без вопросов. Вы чувствуете смутное замешательство. Не беспокойтесь об этом забавном ощущении, потому что завтра оно исчезнет. Просто посидите и не поддавайтесь побуждению сделать что-то импульсивно, особенно если вы не знаете, что делать. Лучше ничего не делать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас удивит друг или участник группы. Они могут сказать или сделать то, чего вы меньше всего ожидаете. Или они могут предъявить вам странное требование? Возможно, вы встретите кого-то необычного в чем-то. Главное — не реагировать слишком остро или действовать слишком быстро.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Говорите с родителями, боссами, VIP-персонами и полицией сегодня тактично и осмотрительно, потому что все непредсказуемо. Они могут отреагировать так, как вы меньше всего ожидаете. Действуйте осторожно и никогда не недооценивайте силу вежливости. Будьте умны и проявляйте уважение к авторитетным фигурам, чтобы облегчить себе жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Планы поездок почти наверняка будут отменены сегодня, отложены или изменены каким-либо образом. Поэтому дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с неожиданностями. В качестве альтернативы, некоторым из вас внезапно придется отправиться в путешествие, хотя вы этого не ожидали. Избегайте спорных тем!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте умны и проверьте свои банковские счета или детали, связанные с наследством, страхованием и всем, чем вы владеете совместно с другими, включая налоги и долги. Это потому, что что-то, что можно сделать с этими областями, сегодня вас удивит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Беседы с партнерами, близкими друзьями и представителями широкой общественности преподнесут вам сегодня несколько сюрпризов. Кто-то из ваших близких может сделать странное требование или просьбу? Или они могут сделать что-то, чего вы меньше всего ожидаете?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш рабочий распорядок изменится сегодня из-за перебоев в подаче электроэнергии, сбоев в работе компьютеров, поломок оборудования, нехватки персонала, пожарных учений — чего-то еще. Помните об этом, чтобы справиться со всем, что происходит, с изяществом и уверенностью.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель Андрей Пименов (1961) и актриса Нонна Мордюкова (1925-2008) родились в этот день. Вы чуткий, отзывчивый, заботливый человек. Вы также творческие, идеалистичные и духовные люди. Это качества, которые заставляют других нравиться вам и доверять вам. Это яркий и живой год для вас, потому что он включает в себя изменения, стимулы и открытие большей личной свободы для вас самих. Вам легко придут новые направления и новый рост. (Доверяйте своей интуиции.)