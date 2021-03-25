Ежедневный гороскоп. Четверг 25 марта 2021

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Предупреждение о Луне

Внимание: избегайте покупок или принятия важных решений с 6:00 до 20:45 сегодня. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это фантастический день, чтобы повеселиться! Наслаждайтесь игрой с детьми. Используйте любую возможность проявить свои творческие таланты. Общайтесь с дорогими друзьями, однако ограничьте расходы едой и газом (cм. предупреждение о Луне).

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день, даже если вам захочется побыть дома в коконе. (И наоборот, некоторые из вас захотят развлекаться дома.) Что бы вы ни делали, вы будете склонны делать это по-крупному. Проверьте Предупреждение о Луне.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете себя дружелюбным и стремитесь поговорить с другими. (Избегайте обещаний, которые вы не сможете выполнить, потому что вы будете склонны сделать это сегодня.) Наслаждайтесь творческой деятельностью и веселитесь, но ограничьте свои траты едой и бензином (см. предупреждение о Луне).

Рак (21 июня — 22 июля)

Предостережение: большую часть сегодняшнего дня — предупреждение о Луне, что означает, что сегодня плохой день для покупок чего-либо, кроме еды или газа. Однако у вас будет соблазн сделать покупки и быть экстравагантным! Это опасная комбинация. Защитите себя и сэкономьте свои деньги.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна в вашем знаке, что дает вам немного лишней удачи. Однако сегодня есть предупреждение о Луне (см. выше). Поэтому избегайте важных решений. Не занимайтесь волонтерством. Не совершайте покупки (кроме продуктов питания). Наслаждайтесь общением и выражением своих творческих талантов.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Лунное оповещение, а это плохое время для принятия важных решений или каких-либо действий. Также сейчас неподходящее время для покупок чего-либо, кроме еды. На самом деле, это вам подходит, потому что сегодня вы предпочитаете вести себя сдержанно. Идеально!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы хорошо проведете время с друзьями или в компании. Люди общительны, поэтому рады видеть ваше лицо. Что касается траты денег — будьте осторожны. Сегодня Лунное оповещение почти весь день, что означает ограничение расходов на еду и развлечения. Предупрежден — значит вооружен.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сложный день, потому что большую часть этого дня приходится на Лунное оповещение, что означает избегать важных решений. Не занимайтесь волонтерством. Не тратьте деньги, кроме еды (и развлечений). Люди замечают вас. Разберитесь с этим как можно лучше.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это веселая неделя, а сегодня веселый день. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, общественными мероприятиями, развлечениями с детьми и романтическими беседами тет-а-тет. Помните об ограничениях оповещения о Луне на сегодня. Ограничьте траты едой и развлечениями. Очень творческий день для вас!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Пожалуйста, будьте осторожны сегодня. Будьте сдержанны, потому что сегодня Лунное предупреждение, а это значит, что не тратьте деньги ни на что, кроме еды, бензина и развлечений. Это плохой день для принятия важных решений или волонтерской деятельности. Примечание: это конкретное лунное оповещение выделяет оба ваших Денежных Дома!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня у вас может возникнуть соблазн переборщить, особенно в связи с вашим здоровьем, домашним животным или чем-то, что связано с вашей работой. Определенно ограничьте расходы едой, бензином и развлечениями, потому что почти весь этот день — Лунная тревога. Предупрежден — значит вооружен.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку сегодня вы общаетесь с близкими друзьями и партнерами, вы возможно, захотите доставить им удовольствие. Вы можете почувствовать, что вам нужно согласиться или стать волонтером? Однако сегодня Лунное предупреждение, что означает ограничивать траты едой и не соглашаться ни на что важное.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Элтон Джон (1947), пародист Ефим Шифрин (1956) и актриса Сара Джессика Паркер (1965) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы резвая и задорная! Вы можете быть откровенным. Ваш острый ум делает вас отличным спорщиком. Служение другим будет для вас важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому позаботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.