Ежедневный гороскоп. Четверг 25 июня 2020

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Лев ♌

Лунная тревога

Подождите, чтобы делать покупки или принимать важные решения до 10:30 сегодня. После этого Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Помните об ограничениях оповещения о Луне. После этого все системы работают! Внезапно вы хотите быть продуктивным и эффективным во всех аспектах своей жизни – по крайней мере, на сегодняшний день! Составьте список дел. Подумайте, как вы можете улучшить свое здоровье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это творческий день. Если вы работаете в сфере искусства, индустрии развлечений или индустрии гостеприимства, доверяйте своим умным, изобретательным идеям, потому что они, вероятно, заслуживают рассмотрения. Это также игривый, веселый день. Наслаждайтесь! (Побалуйте себя).

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Воздержитесь от покупок или принятия важных решений рано утром. После этого ваше внимание переместится на дом, семью и вашу личную жизнь. Взаимодействие с родителем может быть важным. Вы могли бы хотеть отдохнуть дома сегодня.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Избегайте финансовых вопросов и покупок рано утром. После этого вам будет интересно общаться с другими. Короткие поездки, сообщения, поручения и покупки заполнят ваш день. Добрый день, чтобы написать или узнать что-то новое!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня начинается Лунная тревога в вашем знаке! Вот почему вы эмоциональны и не уверены в вещах. К счастью, как только он войдет в Деву (см. Выше), вы снова будете чувствовать себя сосредоточенным. В частности, финансовые вопросы привлекут ваше внимание, а также покупки.

Дева (23 августа — 22 сентября)

После того, как Луна войдет в ваш знак сегодня (см. Предупреждение о Луне выше), вы почувствуете себя сильным, сосредоточенным и готовым к действию. На самом деле, все будут идти своим путем, поэтому не бойтесь просить вселенную об одолжении. Это хороший день, чтобы поговорить с молодыми людьми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это любопытный день. Вы заметны, а именно потому, что Солнце находится наверху вашей карты. Тем не менее, после оповещения о Луне сегодня Луна перемещается в скрытую часть вашего графика. (Это может слегка вызвать эффект Джекила и Хайда, когда вы хотите быть сдержанным; и все же, все вас замечают.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Помните о раннем утре, потому что предупреждение о Луне все еще в силе. (См. Выше.) После того, как это закончится, у вас может быть важное обсуждение с подругой. Вопросы о публикации, средствах массовой информации и зарубежных странах стоят на первом месте.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

После того, как оповещение о Луне закончится сегодня (см. Выше), у вас будет высокий уровень активности. Нравится вам это или нет, вас заметят люди, включая боссов, родителей, VIP-персон и полицию. Знайте ли вы об этом, потому что, кто хочет закончить с яйцом на их лице? Не вы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Избегайте финансовых решений во время раннего предупреждения о Луне. После этого вы захотите изучить возможности для путешествий, а также возможности в сфере высшего образования, СМИ, издательского дела, права и медицины. Да!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Подождите, пока оповещение о Луне закончится этим утром, потому что вы обнаружите, что вы сосредоточены на финансовых вопросах – наследстве, завещаниях, имущественных правах, налогах, долгах, страховых вопросах и общей собственности. Следовательно, вы хотите, чтобы свобода действовала без ограничения оповещения Луны. Будьте мудры.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

После лунного оповещения сегодня для вас будет важен разговор с партнером или близким другом. Этот человек может прийти к вам или вы можете искать их. Обсуждение с кем-то рядом с вами, безусловно, в вашем меню сегодня. Будьте готовы к компромиссу.

Если ваш день рождения сегодня

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов разделяет ваш день рождения сегодня. Вы креативны и заботливы – очень соприкасаетесь со своими эмоциями. Вы щедрый человек. Это ваше время сбора урожая, что означает вы начинаете пожинать плоды тех усилий, которые вы предприняли в последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха! В результате вы можете пользоваться повышенным влиянием и лидерством во всех ваших отношениях.