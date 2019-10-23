Ежедневный гороскоп. Четверг 24 октября 2019

25, 26 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 2:00 до 13:00 сегодня. После этого Луна движется от Льва к Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

В течение следующих четырех недель вы будете более увлечены практически всем. (Учитывая, насколько вы увлечены в любой день недели, это будет интересно.) В частности, вы будете увлечены двумя случайными темами – деньгами и сексом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Поскольку Солнце будет напротив вашего знака в течение следующих четырех недель, вам нужно больше спать. Кроме того, вы будете уделять больше внимания партнерам и близким друзьям, потому что у вас будет больше объективности для изучения этих отношений. Это означает, что вы увидите способы их улучшения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы хотите перевернуть новый лист. В следующие четыре недели вы хотите быть эффективными и супер продуктивными. Мало того, что вы хотите работать усердно и умно – вы хотите управлять своей жизнью более эффективно. Довольно высокий заказ, но вы сделаете это!

Рак (21 июня-22 июля)

Это игровой город для вас в течение следующих четырех недель, что означает, что это идеальное время для отдыха или для занятий спортом, веселого общения с друзьями, театра, искусства, музыкальных представлений и спортивных мероприятий. Романтика будет процветать! (Не выходите из дома без розы между зубами.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Дом и семья – ваш главный приоритет в ближайшие четыре недели. Вы можете быть дома больше, чем обычно, ремонтировать или делать ремонт, чтобы развлекаться с талантом Льва. Тем не менее, вы также можете быть связаны с родителями больше, чем обычно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Темп ваших дней ускорится в ближайшие четыре недели, потому что у вас будет плотный график, полный коротких поездок, встреч, поручений, разговоров с братьями и сестрами и родственниками, а также усиление чтения, письма и учебы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В ближайшие четыре недели вы будете думать о денежном потоке и доходах больше, чем обычно. К счастью, вы будете полны идей по зарабатыванию денег, а также привлечете деньги к себе. Вам нравится это! Многие из вас будут покупать красивые вещи, возможно, в начале праздничных продаж?

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих четырех недель Солнце будет вашим знамением, оно зарядит вас энергией и даст вам возможность перезарядить батареи до конца года. Это также привлечет благоприятные ситуации для вас и важных людей. Другими словами – вы правите!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку до вашего дня рождения осталось всего месяц, это означает, что ваш личный год подходит к концу. В течение следующих четырех недель спланируйте заранее, что вы хотите на новый год. Как вы хотите, чтобы ваш новый год отличался от этого года? Определите некоторые цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша популярность увеличится в ближайшие четыре недели – будьте готовы! Вы не только будете наслаждаться компанией друзей больше, чем обычно, особенно молодыми и творческими людьми, – вы также будете более вовлечены в клубы, группы и организации.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Солнце будет наверху вашей диаграммы в течение следующих четырех недель. (Это единственный раз, когда это происходит в течение всего года.) То, что вы будете делать, бросит на вас лестный свет, который заставит вас выглядеть невероятно для боссов, родителей и VIP-персон. Максимально используйте это!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Воспользуйтесь каждым шансом путешествовать или расширить свой мир, потому что вы хотите узнать что-то новое, и вы хотите приключений! Запишитесь на курс. Идите обратно в школу. Забронируйте поездку. По крайней мере, будьте туристом в своем городе.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Оксана Сташенко (Возвращение Мухтара), разделяет ваш день рождения сегодня. Вы очаровательны и уверены в себе. Ваше отличное воображение помогает вашим замечательным навыкам общения. В этом году вы закроете много вещей, которые начали девять лет назад. Пришло время оставить тяжелое бремя и перейти к чему-то новому и более легкому! Начните определять, что больше не актуально в вашей жизни. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям.