Ежедневный гороскоп: четверг 24 июня 2021

14, 15 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Предупреждение о Луне

После 6:15 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Пик полнолуния в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодняшнее Полнолуние заставляет вас чувствовать себя втянутым между требованиями дома и семьи и требованиями вашей карьеры и общественной репутации. Сегодня нельзя игнорировать дом и семью. Так оно и есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны, потому что энергия сегодняшнего Полнолуния может сделать этот день для вас небезопасным. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или действовать. Обратите особое внимание, если вы идете пешком, бегаете трусцой, едете на велосипеде или за рулем. Не отвлекайтесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодняшнее полнолуние может вызвать у вашего знака какие-то финансовые проблемы. Это может относиться к заработку. Это также может относиться к вашему долгу или вашей причастности к чужому богатству, возможно, к вашему партнеру. После сегодняшнего дня вы, возможно, сможете что-то улучшить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня происходит единственное в году Полнолуние напротив вашего знака. Это обязательно создаст напряжение между вами и партнерами, супругами и близкими друзьями. Не реагируйте слишком остро. Терпение — ваш лучший друг.

Лев (23 июля — 22 августа)

Полнолуние сегодня может создать некоторую напряженность на работе, особенно с коллегами. Возможно, вы единственный, кто чувствует это напряжение и проецируете его на других? Это возможно. Сделайте все возможное, чтобы сохранять спокойствие и подумайте обо всем трезво.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы с друзьями сегодня, а также будьте терпеливы с группами и клубами, потому что сегодняшнее Полнолуние может сделать людей нервными и слишком эмоциональными. Точно так же родители должны быть терпеливыми со своими детьми. Тем временем у ваших детей могут быть крикливые припадки и срывы. (Классическое поведение Полнолуния.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Некоторые полнолуния проще, чем другие. Вы чувствуете, что вас тянут в двух направлениях — дом и семья, а не работа и карьера. Что делать? Сегодня нельзя игнорировать свою работу и свою общественную репутацию. Будьте максимально умелыми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день для вашей репутации очень опасен, поэтому обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете. Повышенные эмоции, вызванные сегодняшней энергией Полнолуния, могут отвлекать вас и создавать проблемы на словах или физически. Поэтому будьте внимательны. Притормозите и расслабьтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Какая-то финансовая ситуация накалится сегодня из-за Полнолуния. Возможно, это связано с вашими обязанностями перед кем-то другим или с деньгами, которые вы кому-то должны? Будем надеяться, что после пика Полнолуния эти проблемы уменьшатся.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня происходит единственное в вашем знаке Полнолуние в течение всего года, а это означает, что ваши эмоции повсюду. Другим это может показаться не таким, но вы это почувствуете. Будьте добры сами и не спешите с решениями. Будьте осторожны и идите осторожно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодняшнее полнолуние может создать проблемы, связанные с вашим здоровьем, вашим питомцем, работой или любой задачей, которую вы поставили перед собой сегодня. Как правило, Полнолуние доводит дело до ума, вынуждая выбирать тот или иной путь. Действуйте осторожно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны знать, что этот день для их детей очень опасен. Более того, их дети могут расстроиться из-за энергии Полнолуния. Между тем, это также непростой день для романтических пар, потому что Полнолуние вызывает сильнейшие эмоции. Не действуйте. Подождите, пока все уляжется.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Елена Перова (1976), музыкант Юрий Каспарян (1963) и футболист Лионель Месси (1987) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Вы осторожны, тактичны и трудолюбивы. Вы также креативны, артистичны и обладаете самодисциплиной, чтобы использовать эти таланты. Дом и семья всегда будут для вас в центре внимания. В этом году вы собираете семена, которые вы ранее посеяли, а это значит, что для большинства из вас это успешный год. Ожидайте похвалы и признания, а также материального успеха.