Ежедневный гороскоп. Четверг 24 декабря 2020

10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

После 3:15 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас ждут сюрпризы, связанные с богатством, деньгами, денежным потоком и вашим имуществом. (Будем надеяться, что этот сюрприз вам понравится.) Вы также можете переусердствовать в чем-то, возможно, потому, что вас отвлекли или застали врасплох? Идите осторожно.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с множеством планет, однако одно можно сказать наверняка — вы можете быть чем-то удивлены. Это заставит вас почувствовать себя независимым и возможно, даже непокорным. Тем не менее, это хороший день, чтобы строить планы на будущее по финансовым вопросам, потому что вы полны ярких идей!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то происходящее за кулисами заставит вас сегодня немного нервничать. Скорее всего, вы застигнуты врасплох или удивитесь чему-то другому и необычному. Все, что происходит, может повлиять на ваше чувство ответственности, а также расширить ваш мир.

Рак (21 июня — 22 июля)

У друга сегодня могут быть неожиданные новости. Так же захватывают и неожиданные отношения с партнерами и теми, кто вам близок. Не делайте предположений. Будьте осторожны, не переусердствуйте, потому что у вас возникнет соблазн сделать это. Принимайте вещи спокойно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Удивительные новости, связанные с родителями, начальством, учителями, застают вас сегодня врасплох. Не реагируйте слишком остро и не будьте излишне бунтарскими. Как только вы поймете, что происходит, вы сможете плыть по течению и наполниться полезными новаторскими идеями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Планы поездок или что-то, связанное с издательством, СМИ, медициной и законом, являются источником сюрприза для вас сегодня. Вероятны изменения в последнюю минуту. Что бы ни случилось, это может повлиять на ваших детей, а также на ваше социальное окружение. Держите ноги на земле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ожидайте несколько сюрпризов, связанных с богатством и активами вашего партнера. Что бы ни случилось, это может повлиять на ваш дом и семью. Семейные дискуссии сегодня происходят спонтанно, неожиданно. Будьте терпеливы со всеми. К счастью, Венера сделает ваши слова приятными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отношения с самыми близкими сегодня необычны. Произойдет что-то необычное, неожиданное — даже удивительное. Вероятны новые места, новые идеи, новые лица и новый опыт. Это точно не скучный день!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то, связанное с вашим рабочим графиком, сегодня непредсказуемо. Вы можете услышать неожиданные новости или иметь дело с кем-то или с ситуацией, с которой меньше всего ожидали столкнуться. Следите за своими деньгами и денежным потоком и храните чеки. Будьте умны, потому что сегодня немного переменчиво.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы возбудимы, потому что вокруг вас происходят неожиданные события. Не стойте на ногах, чтобы плыть по течению. Вероятны неожиданные социальные события или ситуации, связанные с детьми. Держите слова легкими, потому что вы хотите хорошо провести время сегодня.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Проблемы, связанные с вашими родителями или чем-то связанным с домом и семьей, преподнесут вам несколько сюрпризов сегодня. Скорее всего, это будет включать скрытые сюрпризы, потому что они происходят за кулисами (или в некоторых случаях они могут быть очевидными). Будьте гибкими, чтобы справиться с неожиданностями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш распорядок дня открыт сегодня. Вы можете увидеть новые места и встретить новые лица. Все, что вы делаете, будет немного необычным, отчасти потому, что человек, с которым вы столкнетесь, может быть необычным. Люди обязательно удивят вас сегодня (что может быть весело).

Если ваш день рождения сегодня

Певец Рики Мартин (1971), певец Дима Билан (1981) и американская писательница Стефани Майер (1973) книга «Сумерки», делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы уважаете порядок и системы. Лично вы очень заботитесь о тех, кто вам близок. В этом году вы начнете видеть пользу от своей тяжелой работы. Сосредоточьтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы будете получать удовольствие от физических нагрузок и спорта.