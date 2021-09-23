Ежедневный гороскоп: четверг 23 сентября 2021

17, 18 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Предупреждение о Луне

Сегодня после 6 утра сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Будьте готовы к сюрпризам, связанным с финансовыми проблемами, связанными с общей собственностью, наследством, а также с богатством и ресурсами других людей, особенно вашего партнера. Хорошая новость в том, что к вам может прийти подарок-сюрприз. Плохая новость — этого не произойдет.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня могут расстраиваться. Кто-то может потребовать большей свободы или изменения основных правил? (Может быть, этот «кто-то» — это вы?) Как бы то ни было, сегодня ступайте осторожно и следите за своей спиной.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то необычное может повлиять на вашу сегодняшнюю рабочую сцену. Может быть внедрение новой техники? Возможно, новый сотрудник? Вероятно, произойдет что-то приятное или неожиданное. Или вы можете быть удивлены какими-то личными новостями о здоровье или чем-то связанным с домашним животным?

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете получить неожиданное приглашение. Примечание: вы должны действовать быстро, потому что это окно возможностей будет кратким. Наслаждайтесь спонтанными социальными прогулками. Спортивные мероприятия и романтические свидания преподнесут несколько сюрпризов. Примечание: это опасный для ваших детей день, так что будьте бдительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то неожиданное может нарушить ваш домашний распорядок сегодня. Может состояться импровизированная вечеринка или собрание. (Будьте умны и запасите холодильник.) Для некоторых это может быть неожиданная новость о недвижимости или семейное объявление. «Мы женимся!»

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваш распорядок дня будет прерван сегодня. Поэтому будьте умны и дайте себе дополнительное время, чтобы у вас было пространство для маневра, чтобы справиться с неожиданностями. С другой стороны, у вас будут свежие, новые идеи, когда вы увидите новые места и встретите новые лица. Обратной стороной является необходимость поддерживать темп.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это непредсказуемый день для финансовых вопросов и ваших личных вещей. Ваш заработок может быть прерван или изменен. Точно так же что-то, чем вы владеете, может быть потеряно, украдено или повреждено. Возможно, у вас возникла неожиданная, оригинальная идея для заработка? Будьте на связи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня может случиться неожиданное событие в близких отношениях. Это может быть волнующим или стимулирующим? Но что-то неожиданное застает вас врасплох. Возможно, кто-то попытается побороться за свою свободу и независимость.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это может быть беспокойный день для вас, потому что что-то происходящее за кулисами либо не ясно определено, либо туманно — возможно, даже в вашем бессознательном. Тем не менее, вы чувствуете легкую тревогу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете встретить сегодня кого-то необычного или возможно, кто-то, кого вы уже знаете, сделает что-то необычное? В любом случае, вы удивлены своей встречей с кем-то, будь то друг или член группы. По крайней мере, будет интересно. Сегодня не скучный день.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с родителями, начальством и авторитетами сегодня немного непредсказуемы. Вы можете быть приятно удивлены — или нет. Некоторые из вас почувствуют романтическое влечение к начальнику. Все вы будете удивлены чему-то необычному и неожиданному.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы поездок могут быть отложены, отменены или изменены сегодня. Или может быть, вам неожиданно выпадет шанс отправиться в путешествие? Точно так же, возможно, у вас внезапно появится возможность изучить новый курс, практическую подготовку или дальнейшее образование? Некоторые из вас могут также влюбиться в кого-то, кто отличается, возможно, от другой культуры.

Если ваш день рождения сегодня

Золотой голос Испании певец Хулио Иглесиас (1943) и американский рок-музыкант Брюс Спрингстин (1949) празднуют ваш день рождения. Вы энергичный, дружелюбный, остроумный и открытый человек. Люди, как вы. Вы нежный лидер других. Вы всегда будете молоды. Вы также чуткий идеалист. Этот год — начало нового цикла для вас. Откройте любую дверь! Держите глаза открытыми для возможностей, потому что это время новых начинаний и серьезных изменений.