Ежедневный гороскоп: четверг 23 июня 2022

Оповещение о Луне

23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 4:00 до 8:00. После этого Луна переходит из Овна в Тельца.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это по-прежнему позитивная, оптимистичная неделя! Сегодняшняя Луна направляет ваше внимание на финансовые вопросы, которые в последнее время были неопределенными. (Они могут продолжать в том же духе, потому что Уран находится в вашем Доме заработка.) Справляйтесь, как можете.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это выигрышный день, потому что Луна перешла в ваш знак, что по общему признанию, сделает вас более эмоциональным. Тем не менее, это также увеличивает вашу удачу! Почему бы не проверить это, попросив вселенную об одолжении? Просите то, что вы хотите.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ожидайте смешанные сообщения сегодня. С вашим управителем Меркурием и прекрасной Венерой в вашем знаке вы хотите болтать! Кроме того, Марс усиливает ваше желание участвовать в группах. Тем не менее, сегодня Луна прячется в вашей карте. И вы тоже.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это крепкий день для вас. Солнце находится в вашем знаке, а расположение Луны благоприятно для вас. Поэтому все будет развиваться так, как вам хотелось бы. Ваше большое преимущество сейчас в том, что вы выглядите победителем для других.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы сегодня заметны! Больше, чем обычно. На самом деле, некоторые люди будут обсуждать личные подробности вашей личной жизни. Имейте в виду это на случай, если вам придется заняться устранением последствий. У всех нас есть скелеты в шкафу — просто убедитесь, что вы закрыли эти двери.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня все пойдет гладко, тем не менее, у вас есть желание немного встряхнуться. Это потому, что вы хотите сменить обстановку и получить шанс узнать что-то новое. Небольшое приключение было бы идеальным штрихом! Путешествуйте, если это возможно — делайте все, чтобы выбраться из колеи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте терпеливы с партнерами и близкими друзьями, потому что Марс сейчас находится напротив вашего знака. Тем не менее, Солнце находится на вершине вашей карты, привлекая к вам внимание, а это означает, что люди, наделенные властью, восхищаются вами, даже если вы не делаете ничего особенного. Имейте это в виду. У вас есть выигрышный билет!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку Луна сегодня находится напротив вашего знака, вы должны быть более мягким, когда имеете дело с другими. Ничего страшного. Это просто означает, что вы должны быть любезны, дружелюбны и спокойны. Вы можете это сделать. (Помните, как вы сделали это однажды прошлым летом?)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это хороший день для важных дискуссий о финансах, общей собственности и о том, кто за что отвечает. Положите свои карты на стол. С Меркурием и Венерой напротив вашего знака люди будут сотрудничать с вами — возможно больше, чем вы думаете.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хаос и активность в тылу продолжаются! К счастью, сегодня идеальный день, чтобы уйти от всего этого и заняться чем-нибудь игривым. Встретьтесь с другом за кофе. Наслаждайтесь игрой с детьми. Исследуйте свои творческие способности. Общайтесь!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это продуктивный день для вас. Во-первых, вы мотивированы работать и работать эффективно. Вдобавок ко всему, ваша энергия сильна, даже управляема. Ваши сообщения также очень прямолинейны и по делу. Это день, когда нужно много работать, веселиться!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы в игривом настроении. Многим из вас понравится развлекаться дома или приглашать друзей. Действуйте в соответствии со своими идеями по ремонту или желанием заняться ремонтом дома, потому что вы будете рады, что сделали это.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Меладзе (1962) и телеведущий Александр Любимов (1962) отмечает свой день рождения сегодня. У вас могут быть перепады настроения, потому что вы испытываете сильные чувства и эмоции. Вы сострадательны и заботливы. Вы также независимый, вольнодумец. Это чудесный год для вас, потому что вы почти наверняка получите признание за свои усилия. Вы можете выиграть награду или получить повышение.