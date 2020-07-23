Ежедневный гороскоп. Четверг 23 июля 2020

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта-19 апреля)

Следующие четыре недели идеально подходят для отпуска, потому что вы хотите веселья, удовольствия, прекрасного времяпрепровождения с детьми, активного спорта и возможности проявить свои творческие таланты! Принимайте приглашения на вечеринку настолько, насколько позволит ваше социальное дистанцирование. Это веселый город для Овна!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Дом, семья и ваша личная жизнь будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Вы могли бы быть вовлечены больше чем обычно с родителем. Приветствую любую возможность отдохнуть дома. Вам будет приятно отдохнуть среди знакомых мест

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В ближайшие четыре недели ваш ежедневный темп ускорится! Короткие поездки, повышенное чтение, письмо и учеба, посещения с братьями и сестрами и родственниками — это лишь некоторые причины, по которым у вас будет переполненное расписание. (Близнецы любят стимуляцию!)

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Деньги, денежные потоки и доходы будут в центре вашего внимания в течение следующих четырех недель. Некоторые из вас подумают о новых идеях зарабатывания денег, а другие найдут способы лучше позаботиться о том, что у вас есть. В течение этого времени вы будете больше думать о своих ценностях. Что действительно имеет значение?

Лев (23 июля — 22 августа)

Солнце будет в вашем знаке в течение следующих четырех недель, что даст вам возможность перезарядить ваши батареи в течение остальной части года. Это не только повысит вашу энергию и восстановит вас, но и привлечет людей и благоприятные ситуации на вашем пути. Повезло вам!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы предпочитаете вести себя сдержанно и работать за кулисами в течение следующих четырех недель, прежде чем ваш день рождения наступит. На самом деле, это идеальное время, чтобы подумать о том, что вы хотите на новый год (от дня рождения до дня рождения). Есть идеи?

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша популярность увеличится в ближайшие четыре недели, потому что внезапно все захотят увидеть ваше лицо. Наслаждайтесь расширенным контактом с друзьями лично или соцсети. Вы можете стать более вовлеченным в клуб, группу или организацию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В течение следующих четырех недель Солнце будет в верхней части вашего графика, что происходит только один раз в год. Это символизирует вам приятное внимание, поэтому боссы, родители и VIP-люди впечатлены вами! (И вам не нужно делать ничего особенного.) Скажите «да» предложениям, которые приходят вам на помощь.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Вы — путешественник по зодиаку и в течение следующих четырех недель вы хотите убраться из дома. Если вы можете путешествовать в любом месте — во что бы то ни стало, сделайте это. Тем не менее, вы также можете расширить свой кругозор, изучая новые вещи, посещая курсы и общаясь с людьми из разных слоев общества и других стран.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете более внимательны ко всему в жизни в течение следующих четырех недель. Это страстное время — физически и эмоционально. (Романтика будет горячей!) Вас также заинтересуют дискуссии об общей собственности и общих обязанностях.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше внимание к партнерству будет сильным в ближайшие четыре недели, потому что Солнце будет напротив вашего знака. (Вам также потребуется больше отдыха и больше сна в течение этого периода времени.) Ожидайте улучшения ваших самых близких отношений, потому что у вас больше объективности, чтобы увидеть, как вы действуете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы стремитесь много работать в течение следующих четырех недель, потому что решили, что хотите собраться вместе, прежде чем отправиться в путь. Вы хотите быть эффективным, продуктивным и эффективным во всем, что вы делаете! Вы хотите, чтобы ваши усилия считались. Да!

Если ваш день рождения сегодня

Актер и телеведущий Александр Олешко разделяет ваш день рождения сегодня. У вас отличительный голос и вы отличный оратор. В этом году вы узнаете что-то, что задает вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году. Это время обучения и возможно учения. Изучите медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее я.