Ежедневный гороскоп: четверг 23 декабря 2021

19, 20 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня до 22:30 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна находится во Льве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Может случиться что-то, что создаст трудности, может быть, ссора, даже разрыв со старым другом. Возможно, эта непростая ситуация произойдет с кем-то постарше, в группе или организации. Это может заставить вас отказаться или изменить некоторые важные цели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это непростое время с родителями, начальством и людьми во власти. Ситуации, которые вы всегда считали одинаковыми, могут внезапно измениться. Начальник или родитель могут уйти. Или вам может казаться, что вы больше не можете следовать линии партии.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы относительно будущего путешествия или работы с другой страной, или планы, связанные с обучением и повышением квалификации или что-то связанное с законом и медициной — какими бы они ни были — эти планы сейчас серьезно оспариваются.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы можете почувствовать давление, чтобы отреагировать на изменения, которые влияют на общую собственность, наследство, налоги, долги или страхование. Что-то, что вы считали прочным и надежным, могло внезапно показаться шатким? Или возможно, внезапное изменение повлияет на ваши общие активы?

Лев (23 июля — 22 августа)

Что-то внезапное и неожиданное может повлиять на отношения с супругом, партнером или близким другом. Степень, в которой происходят изменения, будет зависеть от того, насколько вы сопротивлялись любым изменениям. Отношения требуют гибкости. Отношения всегда меняются.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы столкнулись с серьезными изменениями в своей работе, здоровье или возможно, в отношении домашнего животного. Это изменение бросит вызов какой-то структуре вашей жизни. Если это связано с вашим здоровьем, это может буквально стать проблемой для ваших костей или зубов. Надеюсь, это будет изменение к лучшему.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Внезапное изменение, связанное с вашими детьми, планами на отпуск или спортом, может произойти сейчас. В идеале это изменение может дать вам больше свободы. Если есть трудности с изменением, это может быть связано с тем, что вы сопротивляетесь неизбежному.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Некоторые аспекты структуры, относящиеся к семье или структуры, относящиеся к самому дому, теперь будут оспорены. Для некоторых это могло быть столь же незначительным, как семейная ссора. Для других это может стать большой встряской. Возможно, это может быть для вас чем-то освобождающим.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это может быть трудное время для вас, потому что определенные способы мышления и поведения, особенно с братьями и сестрами, родственниками и соседями, по какой-то причине подвергаются сомнению. Статус-кво меняется , что, в свою очередь, может потребовать реакции с вашей стороны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы всегда смотрите на вещи далеко, потому что вы практический знак. Прямо сейчас некоторые вещи меняются в отношении денежных потоков, доходов или имущества, которым вы владеете. Может, ноша облегчится? Держите глаза открытыми и оставайтесь гибкими, чтобы приспособиться к происходящему.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Похоже, что статус-кво в отношении того, как все работает в вашей жизни, меняется. Если вы проявили гибкость, это изменение может быть незначительным. Если вы сопротивлялись этому изменению, оно могло быть серьезным. Как ни странно, единственное, что в жизни можно сказать наверняка — это перемены.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Некоторые глубоко укоренившиеся идеи в настоящее время претерпевают изменения в вашем сознании или даже в вашем подсознании. Возможно, это связано с тем, что вы отказываетесь от вещей — людей, мест и имущества, потому что сейчас это для вас естественно. Просто расслабьтесь. Плывите по течению.

Если твой день рождения сегодня

Актриса Наталья Фатеева (1934) и поэт Юлий Ким (1936) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы разносторонне развиты и можете преуспеть во многих областях. Вы всегда оптимист, обладаете сильным чувством цели и вас не пугают проблемы. Вы отличный коммуникатор. Для многих из вас этот год был годом упорной работы и строительства. В следующем году вас ждут захватывающие перемены, а это значит, что вам нужно сохранять непредвзятость.