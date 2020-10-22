Ежедневный гороскоп. Четверг 22 октября 2020

6, 7 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:00 нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы чувствуете себя оптимистично и энергично, особенно когда имеете дело с родителями, учителями, начальниками или полицией — любым человеком, наделенным властью. Вы можете использовать свое влияние на них, чтобы помочь третьей стороне или улучшить ситуацию, особенно если у вас есть сильные чувства по этому поводу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы можете быть связаны с другими людьми по вопросам, связанным с политикой, религией или расовыми проблемами. Возможно, вы даже будете участвовать в новостях или быть более активными в социальных сетях? У вас есть сильные чувства по поводу проблем сегодня, поэтому вы можете попытаться убедить других согласиться с вами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это довольно хороший день для обсуждения наследства, банковских вопросов и вопросов страхования, потому что в целом вы чувствуете себя оптимистично и позитивно. Однако вы можете быть настойчивы в чем-то или наоборот, кто-то другой может быть столь же настойчивым.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте любезны с другими сегодня, потому что Луна все еще находится напротив вашего знака. Во-первых, он выровнен с Юпитером, что делает ваши отношения с окружающими счастливее и веселее. Затем он выстраивается в линию с Плутоном, что делает все довольно напряженным. (Вы понимаете.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше участие в группах сегодня будет успешным, потому что люди счастливы работать вместе. Вы также хотите улучшить свое здоровье, то как вы выполняете свою работу или саму работу. Доверьтесь своей способности внести эти улучшения, потому что это возможно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Флирт, романтические связи, общественные мероприятия и игровые занятия с детьми сегодня будут радостными и веселыми! Вы будете в восторге от общения с другими людьми, особенно связанными с искусством, миром развлечений и вашими детьми. Будьте терпеливы к ошибкам и задержкам из-за ретроградного Меркурия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с членами семьи сегодня будут отличными. Это тот день, когда вы получите то, что даете, особенно в плане доброты, дружбы и заботливой поддержки. Однако у вас также будут сильные чувства по поводу семейных дел, возможно, у вас будет родственница.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете убедительно разговаривать с другими, потому что Луна выстроена в линию с Юпитером и Плутоном в вашем Доме Связи. Изначально ваш оптимизм будет привлекать к вам людей. Однако вскоре вы захотите убедительно доказать свою точку зрения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сосредоточены на финансовых вопросах, движении денежных средств и прибыли. У вас могут быть отличные идеи для заработка. Вы можете найти способы увеличить свой доход или заработать деньги на стороне. Кто-то из вас увидит новое применение тому, что у вас уже есть.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна все еще находится в вашем знаке, выровненная с Юпитером и Плутоном. С одной стороны, это заставляет вас чувствовать себя счастливым и оптимистичным, но с другой стороны, это делает вас энергичными и решительными. Подумайте, как вы можете улучшить свою внешность, потому что это возможно уже сегодня. Есть идеи?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это любопытно, потому что сегодня у вас есть сильные чувства, но вы держите их при себе. Возможно, они настолько скрыты, что вы даже не осознаете их? Возможно, поэтому вы так убедительны в своих разговорах с другими.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это хороший день, чтобы провести время в компании друзей, в клубах, группах или организациях. Возможно, вы хотите строить планы на будущее или ставить перед собой цели? У кого-то и это можете быть вы, есть большие идеи о том, как улучшить ситуацию.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Татьяны Овсиенко (1966), актер Сергей Маховиков (1963) известный ролью сыщика Гурова и актриса Катрин Денев (1943) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Друзья и семья ценят ваш остроумный разговор и вашу верность. Вы завершаете то, что начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально и переходите к чему-то новому и отличному. Не думайте об этом как о времени потери. Наоборот. Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!