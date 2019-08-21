Ежедневный гороскоп, четверг 22 августа 2019

21, 22 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для бизнеса и коммерции. В частности, это отличный день для финансовых спекуляций и всего, что связано с индустрией гостеприимства, миром развлечений и спортом. Это также веселый день! Выходите и наслаждайтесь!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это удивительный и удачный день для переговоров по недвижимости и семейных дискуссий. Вы можете купить что-нибудь для своего дома или для члена семьи. Все будет легко, потому что Луна в вашем знаке. Вы победитель!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете энтузиазм и оптимизм по поводу жизни. Выйдите и совершите короткое путешествие, потому что это то, что вы хотите сделать. Вы жаждете узнать что-то новое и поговорить с интересными людьми. Вы хотите любой интригующий опыт, который также расширяет ваш мир.

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день денег! Уважайте ваши идеи зарабатывания денег. Это сильный день для финансовых переговоров. Если вы правильно разыграете свои карты, вы можете увеличить свой заработок или получить повышение. Работа с зарубежными странами или связанные с работой поездки будут выгодными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Меркурий в вашем знаке танцует с удачливыми денежными мешками Юпитера, а это значит, что это фантастический день, чтобы строить планы. Ваш разум острый, и вы быстро увидите все возможности, присущие любой ситуации. Вы хотите чему-то научиться, и вы в своей игре!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы точный аналитический знак и сегодня ваши исследовательские способности феноменальны. Вы быстро увидите всю картину и у вас будет достаточно энергии, чтобы углубиться и изучить любой предмет. Между тем, сегодня Венера движется к вашему знаку, делая вас таким очаровательным!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы любите общаться и это фантастический день для общения с другими – друзьями, членами клубов, групп, конференций и конвенций. В частности, это идеальный день, чтобы поговорить с молодыми людьми, чтобы узнать их мнение о некоторых ваших идеях и целях на будущее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Не тратьте этот день. Используйте это в ваших интересах. Сегодня у вас есть возможность быть успешным в общении с боссами, родителями, учителями, VIP-персонами и полицией. Эти люди будут восхищаться вами, и соглашаться с вами! У вас действительно есть преимущество, если вы знаете, как его использовать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Путешествие порадует вас сегодня. Вы будете рады учиться и узнавать что-то новое, потому что вы жаждете знаний. Это отличный день, чтобы идти по пути к закону, медицине, издательскому делу и средствам массовой информации, потому что перед вами откроются двери, и люди будут впечатлены вашим вкладом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для обсуждения общей собственности, наследства, налогов, долгов, страховых споров и того, как разделить что-либо, потому что у вас будет пахнуть розой! Вы также увидите лучший способ сделать так, чтобы результаты были взаимовыгодными. (Вы умный.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Как уже говорилось много раз, вы экстраординарны! Сегодня вы очень эффективно общаетесь с друзьями, партнерами и представителями общественности. Вы будете вдохновлять и воодушевлять других, потому что вы будете инстинктивно знать правильный подход.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Путешествие по работе порадует вас сегодня. Это также отличный день для общения с людьми на работе, особенно с людьми из других культур и разных стран, потому что другие хотят услышать, что вы говорите. Вы выглядите информированным и доступным. Выигрышная комбинация!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Равшана Куркова и актер Марат Башаров сегодня разделяют ваш день рождения. Вы привлекаете успех. Вы творческий, интуитивный, уверенный в себе и общительный. Вы также веселый, дружелюбный и щедрый. Это год быстрых действий, перемен и новых возможностей! Ожидайте встретить приключения и стимулирующие ситуации. У вас будут шансы путешествовать и расширять свой мир, а также узнавать новые вещи. Примите изменения. Пусть ваша личная свобода будет вашей целью в этом году.