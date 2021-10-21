Ежедневный гороскоп: четверг 21 октября 2021

15, 16 лунный деньУбывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня в воздухе витает сильная энергия. У некоторых это вызовет споры с партнерами, близкими друзьями и авторитетными лицами. Однако вы также можете использовать эту же сильную энергию для достижения цели. Более разумный и продуктивный выбор. Как вы думаете?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня легко могут возникнуть споры о политике, религии и национальных вопросах. Даже не ходите туда. Это пустая трата энергии. Вместо этого используйте ту же энергию, чтобы продуктивно работать. Вы также можете использовать эту энергию для тренировки или физических упражнений. Ваш выбор.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, чтобы избежать конфронтации. Точно так же романтические партнеры должны проявлять терпение друг к другу, чтобы избежать неприятных споров. Между тем, эту же энергию для борьбы можно направить по-другому и использовать в спорте или творчестве.

Рак (21 июня — 22 июля)

Семейные конфликты и домашние ссоры могут иметь место сегодня. Однако у вас есть выбор. Вместо этого вы можете использовать ту же энергию, чтобы расставлять мебель и улучшать дома, особенно те, которые требуют физической энергии. Этот выбор очевиден.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас высокий уровень визуализации, поэтому люди могут знать подробности вашей личной жизни. (Мол, что с этим?) Это может поставить вас в тупик, что, в свою очередь, может вызвать споры. Не говорите того, о чем позже пожалеете. Будьте заняты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вероятны денежные споры или, возможно, споры из-за того, что вам принадлежит. Чтобы придать этому положительный оттенок, ищите способы улучшить то, что у вас уже есть. Вы можете увидеть новые способы его использования и применения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Прямо сейчас Солнце, ретроградный Меркурий и огненный Марс — все в вашем знаке, что полностью раздувает вашу энергию! Вы можете использовать эту энергию, чтобы спорить с другими, или вы можете использовать эту энергию, чтобы улучшить что-то, особенно свое тело или свою внешность. Ваш выбор.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете испытывать раздражение или подозрение из-за того, что происходит за кулисами. Не позволяйте этому сбивать вас с толку. Вы отлично справляетесь со скрытыми замыслами. («Секреты» — мое второе имя.) Будьте внимательны и не поддавайтесь желанию отомстить кому-то.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это популярное время для вас, особенно потому, что вы можете общаться с молодыми людьми и людьми, которых давно не видели, — людьми из вашего прошлого. Вы очень хорошо умеете держать свою линию ловушек свежей, потому что знаете, как оставаться на связи с другими. Избегайте споров сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Люди сейчас вами восхищаются, между тем, некоторые из вас связаны с родителями и начальниками, которых давно не видели. Это может быть возможностью для серьезного наверстывания. Сопротивляйтесь побуждению бросить вызов авторитету, бунтовать или бросить вызов кому-либо сегодня. Это того не стоит.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете быть вовлечены в ожесточенные дискуссии о политике, религии, национальных и социальных проблемах. Они могли быть противными. С предрассудками невозможно бороться, потому что предрассудки никогда не основываются на логических фактах. Избегайте этих споров. Наслаждайтесь обсуждениями с творческими друзьями.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас могут быть разногласия с кем-то сегодня по поводу совместной собственности, наследства, вопросов страхования или чего-то, что связано с долгами или тем, что вы держите совместно с кем-то другим. Это может включать в себя совместную ответственность. Не тратьте зря силы сегодня на борьбу. Вместо этого используйте эту энергию для поиска беспроигрышного решения.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Елена Сараево (1942), кинорежиссёр Никита Михалков (1945) и модель Ким Кардашян (1980) сегодня разделяют ваш день рождения. У вас широкий эмоциональный диапазон, потому что вы чувствительный человек. Вы способны на страсть и тонкость. Вы обаятельны, умны и способны вдохновлять других. Это последний год девятилетнего цикла для вас, а это означает, что вы завершите то, что необходимо завершить, чтобы освободить место для новых начинаний в следующем году.