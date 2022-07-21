Ежедневный гороскоп: четверг 21 июля 2022

Оповещение о Луне

22, 23 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Остерегайтесь необдуманных решений, которые могут повлиять на ваше богатство или то, чем вы владеете. Вы можете купить что-то импульсивно. «Я должен иметь это!» Или вы можете принять импульсивное финансовое решение. Не делай ничего, о чем потом можете пожалеть. Сосчитайте до трех, прежде чем принять решение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна выстраивается в линию с огненным Марсом в вашем знаке, что может сделать вас очень эмоциональным! Вы будете быстро реагировать на других, если вы думаете, что они пренебрегают вами или критикуют. С другой стороны, вы будете готовы действовать и добиваться всего, что вас интересует.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете чувствовать себя немного сбитым с толку, потому что внутри вас накапливаются сильные чувства, но они находятся на подсознательном уровне. Например, вы можете чувствовать себя импульсивно и не знать, почему. Вы можете слишком остро реагировать на то, что кто-то говорит. (Ваш ответ может быть воспринят как неуместный.) Завтра это влияние исчезнет.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте терпеливы, общаясь с друзьями и членами групп, потому что вы можете выйти из-под контроля, прежде чем узнаете, что происходит. Вы будете особенно чувствительны, если кто-то критикует вас. Вы также можете чувствовать соперничество с кем-то, даже если для этого нет причин. Расслабьтесь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сложный день, если вы имеете дело с боссами, родителями, учителями и полицией, потому что вы можете потерять его. Во-первых, вы чувствуете себя чувствительным и немного раздражительным. (Вы похожи на крошечную бомбу замедленного действия.) Зная это, вы можете сделать усилие, чтобы не реагировать. Вы прирожденный актер — вы можете это сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас сегодня твердое мнение по спорным вопросам, таким как политика, раса и религия. Точно так же вы испытываете сильные чувства к путешествиям или общению с другими странами. Имейте в виду, что у вас вспыльчивый характер, а это значит, что вы можете сказать что-то, о чем потом пожалеете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У вас сильные чувства, когда речь идет об общем имуществе, наследстве, налогах и долгах или обо всем, что вы делите с кем-то еще. На самом деле, вы без колебаний будете защищать свои интересы. Хитрость заключается в том, чтобы постоять за себя, но в то же время не оттолкнуть кого-то другого.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку и в то же время Луна также находится на одной линии с огненным Марсом. (Это классическое сочетание для натянутых отношений с партнерами и близкими друзьями.) Избегайте сегодня агрессивных людей. Тем не менее, защищайтесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте терпеливы с коллегами по работе сегодня. Вы можете быть настойчивы в том, чего хотите, потому что хотите, чтобы все шло по-вашему. С другой стороны, вы возьмете на себя инициативу, если это необходимо. Не пора ли начать новую страницу в отношении своего здоровья?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы будете смелыми, если сегодня будете заниматься спортом или какими-то физическими соревнованиями, потому что чувствуете себя дерзким и энергичным! Однако, имея дело с детьми, немного натяните поводья и будьте нежны. Не набрасывайся слишком сильно. Романтические отношения могут быть крепкими.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Делайте все, что в ваших силах, чтобы сохранить мир в доме, потому что сегодня вы очень легко реагируете слишком остро, имея дело с членами семьи. Это потому, что вы чувствительны, особенно к критике. Или вы можете чувствовать конкуренцию с членом семьи. Оставайтесь спокойными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны, потому что сегодня вы можете быть поспешным и импульсивным. Вам слишком легко сказать или сделать что-то, даже не подумав сначала. Это просто произойдет! Зная это заранее, будьте умны и думайте, прежде чем действовать или говорить.

Если ваш день рождения сегодня

Писатель Эрнест Хэмингуэй (1899-1961) и юморист Михаил Задорнов ( 1948-2017) родились в этотдень. Вы проницательны, красноречивы и обаятельны. У вас также есть отличный комедийный тайминг. Вы изобретательны, оптимистичны и решительны. Добро пожаловать в возможности для уединения в этом году, потому что это время обучения, а также обучения для вас. Изучение приведет к более глубоким открытиям о смысле жизни для вас.