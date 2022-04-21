Ежедневный гороскоп. Четверг, 21 апреля 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня профессиональные и деловые интересы находятся в центре вашего внимания. Кроме того, по какой-то причине ваша самая интимная и личная жизнь может оказаться на всеобщем обозрении. Как что с этим? Может, это публичный спор? (Трудно не снимать рубашку, когда нужно снять что-то с груди.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам нужно выбраться из Доджа. Вы хотите освободиться от своей повседневной рутины и заняться чем-то другим, чтобы получить острые ощущения и весело провести время. Путешествие было бы очевидным выбором. Наслаждайтесь встречами с новыми друзьями, особенно с людьми, которые отличаются от вас.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваши эмоциональные переживания будут более интенсивными, чем обычно. Или, возможно, вы привлечете к себе кого-то очень сильного. («Привет, Дарт».) Возможно, вы завидуете чему-то, что принадлежит кому-то другому, потому что вы сосредоточены на богатстве других. Это случается со всеми нами.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что привлечет ваше внимание к вашим самым личным отношениям. Из-за положения Луны конфликты будут более эмоциональными. Остерегайтесь рефлекторных реакций при общении с другими. Оставайтесь спокойными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам, возможно, придется поставить свои собственные соображения на второе место перед желаниями и потребностями кого-то другого. Не волнуйся; ты не мученик, это просто то, что происходит. Тем не менее, вы будете продуктивны, и это даст вам чувство вознаграждения и удовлетворения.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Луна находится в вашем земном знаке, который уравновешивает вашу энергию и дает ощущение тепла в животе. Вот почему вы будете проецировать себя больше, чем обычно, когда имеете дело с другими. Вы также можете чувствовать себя более защищенным и заботливым по отношению к детям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Воспользуйтесь любой возможностью ускользнуть сегодня в свое уединенное место, чтобы насладиться уединением в прекрасном окружении. Желательно с хорошей едой и питьем. (Нужен пропитание) Сегодня вам может прийти в голову, насколько ваши привычки контролируют вашу жизнь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас есть сильное желание поговорить с другими, рассказать им о своих идеях и поделиться своим мнением. Возможно, вы даже захотите кого-нибудь чему-нибудь научить. Конечно, вы хотите, чтобы разговор был реальным, поэтому вы избегаете поверхностной болтовни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня легко отождествить себя со своим имуществом. Вы можете почувствовать сильную привязанность к чему-то, что у вас есть. Конечно, вы не хотите одолжить что-то кому-то. Вы также можете обнаружить, что вам приходится защищать себя в чем-то, возможно, в своих ценностях, перед кем-то еще.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, что может принести вам немного дополнительной удачи. Это также увеличивает вашу потребность в общении с друзьями и близкими, поэтому вы будете теплыми и сочувствующими другим. Ты будешь там, если ты кому-то понадобишься.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы будете счастливы работать в одиночку или за кулисами, потому что вам нужно немного времени наедине с собой. Тем не менее, не стесняйтесь сообщать о своих глубоких чувствах тому, кто готов вас слушать. Мы все должны быть услышаны. (Пора отправляться за темным шоколадом?)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш эмоциональный контакт с другом или членом группы сегодня будет подчеркнут. Отчасти это может быть связано с тем, что вы чувствуете себя более защищенным и поддерживающим кого-то. Ваша сильная связь с этим человеком важна для вас, поэтому вы можете испытывать ревность, если он обращает внимание на кого-то другого. (Ревность — это все, что, как вы думаете, они развлекаются.)

Если твой день рождения сегодня

Сегодня у королевы Елизаветы II (1926) и актрисы, продюсера и сценариста Энди Макдауэлл (1958). Вы упорно трудитесь и тем самым вдохновляете других на достижение их целей. Несмотря на сильную трудовую этику, вы игривы и любите хорошо проводить время. Это год строительства и созидания. Это может относиться как к внешнему, так и к внутренним структурам, которые вы хотите внедрить в свою жизнь.