Ежедневный гороскоп: четверг 20 января 2022

Оповещение о Луне

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 3:00 до 9:15. После этого Луна переходит из Льва в Деву.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Поскольку вы сегодня в хорошем настроении, вы многое сделаете. Даже ваше здоровье чувствует себя более бодрым сегодня. Однако ваш энтузиазм по поводу чего-либо может побудить вас упустить из виду детали. Помните об этом.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это игривый день! Вы захотите взаимодействовать с другими и хорошо проводить время (в рамках ограничений, с которыми вы сталкиваетесь). Игровые занятия с детьми, спорт и мир развлечений понравятся.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это приятный день дома. Могут проводиться групповые мероприятия с семьей или близкими друзьями. У вас также могут возникнуть большие идеи по улучшению вашего дома, потому что сегодня вы полны энтузиазма и полны больших идей на будущее!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня ваши мысли позитивны. Отлично! Все начинается с мысли. «Из мысли рождается слово, а из слова рождается дело. Дело вскоре становится привычкой, а привычка в конце концов превращается в характер». Вот почему мы должны следить за своими мыслями!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы настроены более оптимистично в финансовых вопросах. Тем не менее, убедитесь, что ваши факты верны. Легко думать, что что-то лучше, чем сегодня. (Не обманывайте себя.) Делая покупки, остерегайтесь переусердствовать и быть экстравагантным. (Сохраняйте чеки.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день, потому что Луна сегодня в вашем знаке танцует с удачливым Юпитером. Вот почему вы хотите расслабиться и отдохнуть. У вас такое чувство, что мир должен сделать одолжение! Это нормально — витать в облаках, но убедитесь, что ваши ноги твердо стоят на земле.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для вас, потому что вы чувствуете себя довольным. Это хорошая вещь. Будущее — это просто надежда или страх, а прошлого уже нет. Все, что у вас есть, это настоящее. Наслаждайтесь сегодняшним моментом. Игры разума, головоломки и умственные занятия порадуют.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Некоторые групповые мероприятия, включая конференции Zoom, могут быть в порядке дня, потому что сегодня вы будете больше, чем обычно, общаться с друзьями и группами. Ваша досягаемость будет далеко. Вы захотите поговорить со многими людьми о будущих проектах и ​​целях.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы на высоте. Это означает, что люди замечают вас больше, чем обычно, особенно начальство, родители и VIP-персоны. (Кстати, сюда входит и полиция.) К счастью, вы производите впечатление положительного, успешного и богатого человека. (Даже если это не так.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Используйте каждую возможность путешествовать или сделать что-то, чтобы расширить свой мир, потому что это то, что вы хотите сделать сегодня. Вы хотите увидеть новые лица, новые места и узнать новые идеи! Делайте все возможное, чтобы расширить свои знания, возможно, с помощью онлайн-обучения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы чувствуете себя хорошо. Возможно, вам легче получить финансовую и практическую поддержку других, в том числе вашего партнера. Это делает этот день хорошим для принятия решений о том, как что-то разделить.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами и близкими людьми сегодня теплые, дружеские и приподнятые. Люди в хорошем настроении! Кроме того, люди сегодня также взаимно щедры и готовы помочь. Вы будете приносить пользу другим и они принесут пользу вам.

Если ваш день рождения сегодня

У певицы Ирины Аллегровой (1952), балерины Анастасии Волочковой (1976) и актрисы Индеборги Дапкунайте (1963) сегодня день рождения. Вы добросовестны, способны и надежны. Люди знают, что могут рассчитывать на вас. Они также любят ваше чувство юмора. Этот год — последний год девятилетнего цикла, а это значит, что вы завершаете дела и отпускаете то, что больше не имеет значения в вашей жизни. Это хорошее время, чтобы провести личную инвентаризацию, чтобы увидеть, насколько хорошо вы справляетесь с искусством жизни.