Ежедневный гороскоп: четверг 20 мая 2021 года

9, 10 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Темп ваших дней ускорится в следующие четыре недели, потому что вам есть куда пойти, чем заняться и на кого посмотреть. Наслаждайтесь всеми этими путешествиями и общением с другими. Сосредоточьтесь на своем непосредственном окружении.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В следующие четыре недели вы будете больше думать о том, что вы цените и чем владеете. Когда дело доходит до ваших вещей — отвечают ли они вашим потребностям или это обуза? Это хорошее время, чтобы решить, что вы действительно хотите оставить для поездки.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следующие четыре недели Солнце находится в Близнецах, что происходит раз в год. Когда это произойдет, это ваш шанс зарядиться энергией и зарядить батареи на предстоящие месяцы. Солнце в вашем знаке привлечет к вам людей и благоприятные обстоятельства. Это бонус!

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваш личный год подходит к концу, но ваш новый год не начнется до вашего дня рождения. Используйте следующие четыре недели, чтобы подумать о том, чего вы хотите для себя, особенно на предстоящий новый год. Если вы определите какие-то цели, это поможет вам их достичь.

Лев (23 июля — 22 августа)

В ближайшие четыре недели вы станете более популярными. Кроме того, вы будете больше взаимодействовать с группами и организациями. В это время подумайте о своих друзьях и о той роли, которую они играют в вашей жизни. Вы цените своих друзей? Какой вы друг?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Раз в год Солнце находится на вершине вашего графика в течение четырех недель, выставляя вас в центре внимания, поэтому люди замечают вас больше, особенно начальники и VIP-персоны. Важно знать, что этот прожектор льстит, а это значит, что окружающие восхищаются вами. Пришло время сделать презентацию!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Чувство бегства от реальности и стремление «уйти от всего этого» сильны в следующие четыре недели. Обычно вы путешествуете. Но это невозможно с ограничениями Covid. Поэтому путешествуйте онлайн и узнавайте что-то новое, чтобы чувствовать себя вдохновленным и вдохновленным жизнью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В следующие четыре недели у вас появятся сильные психологические побуждения. Вы хотите лучше узнать себя, поэтому все будет немного более напряженным. Вы не хотите кататься по поверхности вещей. Не сейчас.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам понадобится больше сна в следующие четыре недели, потому что Солнце символически находится настолько далеко от вашего знака, насколько оно может быть в течение всего года, а Солнце представляет вашу энергию. Это прекрасное время, чтобы узнать больше о том, как вы относитесь к самым близким вам людям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Закатайте рукава, потому что в следующие четыре недели вам не терпится хорошо поработать. Вы также хотите работать умно. Вы хотите результатов своих усилий и максимальной производительности. Такой же высокий стандарт будет распространяться и на ваше здоровье. Ах да, вы хотите всего этого!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие четыре недели вас ожидает одно из самых веселых и беззаботных времен года. Делайте все, что напоминает отпуск. Наслаждайтесь веселыми занятиями с детьми. Наслаждайтесь искусством и спортивными мероприятиями. Суть в том, чтобы получить удовольствие!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В следующие четыре недели вы сосредоточитесь на доме и семье. Многие из вас будут больше общаться с родителями, чем обычно. Вы узнаете кое-что из тихого самоанализа, когда воспоминания о прошлом всплывают на поверхность вашего разума.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Шер (1946), актер Алексей Гуськов (1958) и актер Гоша Куценко (1967) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы заботливы, теплы и любящи. У вас также наконец-то развилось чувство интуиции. Вы жаждете безопасности, но при этом беспокойны и импульсивны. Ваш аналитический ум постоянно жив! У вас впереди интересный год, потому что в этом году вам придется сделать важный выбор. Он будет более социальным и дружелюбным.