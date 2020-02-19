Ежедневный гороскоп. Четверг 20 февраля 2020

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Лунная тревога

Избегайте покупок или принятия важных решений с 6:00 до полудня сегодня. После этого Луна движется из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это плохой день, чтобы иметь дело с авторитетными фигурами, особенно если вы хотите что-то спросить. Они не будут восприимчивыми. Весьма вероятно, что их ответом будет: «Нет». Тем временем, проверьте Лунную тревогу сегодня. Не инициируйте ничего нового утром.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Учитель, профессор или наставник может быть строгим или сварливым этим утром. Этим утром вам могут мешать правила, законы и постановления. Облом. (Тем не менее, это утро – плохое время для начала чего-либо.) Просто лежите на берегу. Проверьте Лунное оповещение выше.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня, с одной стороны, кто-то может быть скупым и двери будут закрыты для вас. Но по-другому, возможно, имея дело с группой или организацией, люди будут сочувствовать вашей ситуации. Да, это что-то вроде броска. Не просите ничего сегодня утром.

Рак (21 июня-22 июля)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня неутешительны и немного мрачны. Люди капризны. Но все выглядит хуже, чем на самом деле. Тем не менее, планы на будущее могут расцвести прекрасным образом!

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня работа будет немного растерянной – без вопросов. Просто справляйтесь как можно лучше, потому что на самом деле вам могут помочь поездки, связанные с работой, а также общение с группами или благотворительными организациями. Кто знал?

Дева (23 августа — 22 сентября)

Дети могут быть повышенной ответственностью сегодня. Это также сложный день для романтических партнеров. Не ожидайте слишком многого от других – будьте реалистами. Между тем, семена потенциального захватывающего отпуска в будущем могут прорасти! Можно только надеяться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Отношения с родителем или авторитетной фигурой в семье или с кем-то старше или более опытным утром будут немного мрачными. Они могут критиковать вас. Или, может быть, вы просто чувствуете их суждение? Расслабьтесь, потому что с каждым днем ​​все становится лучше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня легко попасть в режим беспокойства. Беспокойство – это в основном привычка. Помните, что высказывание: «Беспокойство похоже на кресло-качалку. Оно дает вам что-то делать, но ни к чему вас не приведет». Расслабьтесь. Подумайте о позитивных мыслях и улыбнитесь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваши финансовые перспективы сегодня выглядят неясными. Это не то, что вы хотели услышать. По иронии судьбы, даже если что-то выглядит как игра, тем не менее, появится что-то еще, что выглядит невероятно многообещающе! Кто знал?

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы чувствуете себя немного отстраненным от других. Ваша уверенность в себе слаба и вы не слишком заинтересованы в общении с другими. Прежде всего, так начнется ваше утро. Позже, как будто Солнце пробивается сквозь облака, и вы чувствуете себя лучше!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете хотеть работать в одиночку или за кулисами этим утром, потому что жизнь выглядит мрачной. Вам не захочется общаться или взаимодействовать с другими и если вы это сделаете, такой обмен будет разочаровывать. Имейте мужество, потому что с течением дня вы становитесь счастливее!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Кто-то старше, возможно, в положении власти или, возможно, они более опытные – в любом случае – этот человек может пойти дождем на ваш парад сегодня. Вы будете чувствовать себя униженным или оцененным. Не позволяйте этому расстроить вас, потому что позже в этот день другие (особенно в групповой ситуации) будут вам помогать!

Если ваш день рождения сегодня

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы защищены, но также интуитивно понятны. Вы ждете, прежде чем выносить суждения о других. У вас отличная память. Это ваше время урожая! Ура! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях. Да!