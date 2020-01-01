Ежедневный гороскоп. Четверг 2 января 2020

8, 9 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Овен ♈

Лунная тревога

Избегайте покупок и важных решений с 18:00 до 20:00. После этого Луна движется из Рыб в Овен.

Овен (21 марта-19 апреля)

Прямо сейчас у вас есть преимущество, которое вы не всегда имеете, так что будьте умны и используйте это! Преимущество в том, что боссы, родители, VIP-персоны и полиция восхищаются вами и считают вас компетентными и способными. (Какой вы есть.) Тем не менее, вы можете пользоваться этим!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это прекрасное время для путешествий и если вы не можете путешествовать, то составьте планы на будущее. Это также прекрасное время, чтобы чему-то научиться или пройти дополнительное обучение, потому что вы хотите расширить свой кругозор. Например, измените ваш распорядок дня сегодня. Отправляйтесь туда, где никогда не были.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это Марс дает вам энергию, чтобы работать. Тем временем Венера заставляет вас хотеть изучать новые вещи, путешествовать и общаться с людьми из других культур. Вы высокий, а именно потому, что Луна находится наверху вашей карты. Тем не менее, финансовые вопросы у вас на уме.

Рак (21 июня-22 июля)

Поскольку вы прямо сейчас извлечете выгоду из богатства и ресурсов других людей, это хорошее время для вас! (Держите свои карманы открытыми!) Например, самое время попросить кредит или ипотеку. Кстати, кто-то хочет с вами поговорить, особенно те, кто помоложе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Отношения с близкими друзьями теперь теплые и дружеские, потому что прекрасная Венера находится напротив вашего знака, прокладывая путь к очарованиям со всеми. Это хорошо, потому что дома немного хаотично, что, возможно, раздражает.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Принимайте все приглашения на вечеринки и общайтесь с другими, потому что это веселое время для вас! Наслаждайтесь спортивными событиями, искусством, фильмами, музыкальными представлениями и веселыми мероприятиями с детьми. Отношения с коллегами также теплые и дружеские.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваше внимание по-прежнему сосредоточено на доме, семье и личной жизни, особенно с родителями и молодыми людьми. Обратите внимание, что сейчас самое подходящее время, чтобы сделать ремонт там, где вы живете. Это также прекрасное время для вечеринок и болтовни, потому что Венера хочет, чтобы вы много общались!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

К счастью, огненный Марс в вашем знаке повышает вашу энергию, потому что это напряженное время для вас! Короткие поездки, поручения и беседы с другими людьми (плюс чтение и письмо) помогут вам в этом! Кроме того, вы хотите отремонтировать и развлечься дома.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Размещение Венеры прямо сейчас на вашем графике сделает вас очаровательными и дипломатичными со всеми, что является удачным, потому что вы сосредоточены на финансовых кругах и сделках. Кроме того, в вашем знаке будет огненный Марс, который поднимет вашу энергию на следующий месяц.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это продолжает быть благоприятным временем для вас с Солнцем, Меркурием, Юпитером, Сатурном и Плутоном в вашем знаке. Действительно, у всего мира есть удар Козерога. Вы будете привлекать деньги сейчас. В свою очередь вы потратите его на красивые вещи для себя и близких.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это по-прежнему прекрасное время для покупки предметов гардероба для себя, поэтому, пожалуйста, сделайте это, потому что эта возможность больше не будет появляться месяцами. Несмотря на ваш импульс к непринужденной игре, с Марсом высоко в вашем графике ваши амбиции пробуждаются.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваша популярность, которая будет расти в этом году, уже началась. Молодых людей в особенности привлекает к вам. Вы сияете в групповых ситуациях прямо сейчас. Тем временем некоторые увлекаются тайной любовью.

Если ваш день рождения сегодня

Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов сегодня разделяет ваш день рождения. Вы изобретательны, креативны и в то же время осторожны. Ваша великая сила в том, что вы адаптируетесь Служению другим – ваша тема в этом году, особенно с семьей. Это означает, что вы должны заботиться о себе, чтобы вы были сильным ресурсом для себя и других. Инвестируйте в отношения, которые вы цените. Воспользуйтесь своим личным творчеством и увлечениями.