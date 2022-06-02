Ежедневный гороскоп: четверг 2 июня 2022

Оповещение о Луне.

3, 4 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Раке.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Семейные разговоры и домашние дела сегодня будут немного непредсказуемыми. Кто-то может сделать или сказать что-то, чего вы меньше всего ожидаете. Может произойти что-то необычное. Это может вас оживлять или раздражать. Помните: терпение — это добродетель.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Новые идеи, новые места, новые люди и новые ситуации сделают сегодняшний день увлекательным для вас. Оставайтесь на незаметными, чтобы быть в курсе того, что происходит. Запишите свои умные идеи для дальнейшего использования. Обращайте внимание на все, что вы говорите и делаете, чтобы избежать несчастных случаев.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Следите за своими деньгами и вещами сегодня, потому что что-то неблагоприятное или неожиданное может повлиять на них. Например, вы можете найти деньги или потерять деньги. Будьте умны и защитите свои вещи от потери, кражи или повреждения.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы чувствуете себя импульсивным и возможно, немного безрассудным, потому что Луна в вашем знаке танцует с диким, эксцентричным Ураном. Это может создать вокруг вас электрическую энергию. Это подарит вам приятное чувство беспокойства и желание азарта.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы чувствуете смутное беспокойство. Вы можете привлечь к себе кого-то, кто немного встряхнет вас, потому что вы хотите, чтобы сегодня произошли какие-то изменения на том или ином уровне. Вы решили, что либо будете осуществлять это изменение, либо будете наблюдать за ним со стороны.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг или член группы может удивить вас сегодня. Возможно, они предложат то, что вы не ожидали услышать? Или вас может удивить, что сама группа выбирает другое направление? Сегодня вы можете встретить настоящего персонажа.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Кто-то, наделенный властью, может удивить вас сегодня. Это может быть кто угодно, от вашего родителя до босса и VIP-персоны. (Да, это также может быть полиция. Имейте в виду тот факт, что это возможно на случай, если вам придется возместить ущерб.) Будьте умны и используйте любые связи, которые у вас есть, в своих интересах.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы готовы к действию. Вы хотите приключений! На самом деле, вы можете столкнуться с неожиданностями из-за того, что планы поездок отменяются или откладываются. Расписания университетов и колледжей также рискованны и непредсказуемы. Оставайтесь с нами, чтобы знать, что происходит.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Дважды проверьте детали, связанные с банковским делом, налогами, долгами и общей собственностью, потому что что-то неожиданное может повлиять на эти области. Если это так, вы не хотите, чтобы вас застали врасплох. Будьте в курсе своей сцены, чтобы предотвратить ошибки, которые могут стоить денег.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы можете встретить кого-то нового и интересного сегодня. Или возможно, друг или партнер бросит вам вызов. Конечно, вы можете сделать что-то, чтобы спровоцировать спор или всколыхнуть тему, потому что хотите немного встряхнуть ситуацию. (Непослушный вы.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку ваша рабочая рутина или что-то, связанное с вашей работой, может быть прервано сегодня, дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с непредвиденными обстоятельствами. Нехватка персонала, задержки поставок, сломанное оборудование и перебои в подаче электроэнергии — вот некоторые из возможных вариантов. Сохраняйте спокойствие и будьте готовы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Родители должны быть особенно бдительными сегодня, потому что этот день подвержен несчастным случаям для их детей. Между тем, социальные планы могут внезапно измениться. Мероприятия могут быть отменены, в том числе и спортивные. (Остерегайтесь спортивных несчастных случаев.) А может быть, вас удивит веселое приглашение куда-нибудь отправиться? Если это так, действуйте быстро, потому что это окно возможностей будет коротким.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса и телеведущая Юлия Снигирь (1983) и актёр театра и кино Иван Добронравов (1989) сегодня празднуют с вами день рождения. Вы чувствительны, креативны и амбициозны. Вам важно, что другие люди думают о вас. Вы заботливы и добры, но любите все контролировать. В этом году вас ждут захватывающие перемены и шанс достичь большей личной свободы. Доверяйте своей интуиции и будьте открыты для новых друзей, которые приходят в ваш мир.