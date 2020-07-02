Ежедневный гороскоп. Четверг 2 июля 2020

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Стрельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Поскольку вы жаждете приключений и стимуляции, вы должны сделать что-то другое! (Вы знаете это.) Если вы хотите другой результат, вы должны попробовать другой подход. Путешествие, изучение чего-то нового или общение с людьми из разных слоев общества понравится.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы стремитесь просветить других, возможно, связанных с вопросами страхования, деньгами от правительства, общим имуществом, наследством или чем-то, что связано с богатством вашего партнера. На самом деле, вы можете привлечь деньги на этой неделе. Держите свои карманы открытыми!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличное время, чтобы купить гардеробные подарки для себя, потому что вам понравится то, что вы видите в зеркале. Между тем, поскольку Луна находится напротив вашего знака сегодня, вы должны идти более чем наполовину, имея дело с другими. Это просто требует вежливости и сотрудничества.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Вы амбициозны сейчас и на месяцы вперед. Поэтому прислушайтесь к своему призыву сегодня сделать что-то, чтобы стать лучше организованным. Неважно, насколько он маленький, потому что он будет как кирпич в стене – связь с более крепким и лучшим.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это игривый, веселый день! Наслаждайтесь общением с другими. Примите участие в мероприятиях для детей, потому что вы снова почувствуете себя ребенком. Все, что связано с искусством, понравится вам, особенно если у вас есть шанс выразить свою творческую энергию.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас есть возможность сегодня отдыхать дома и это здорово. Вам нужен шанс отдышаться и подумать. Это популярное время для вас, поэтому, очевидно, вам нужно что-то сделать, чтобы восстановить себя. Потратьте немного времени.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Люди замечают вас сейчас, потому что Солнце находится наверху вашей диаграммы. Имейте это в виду, если вас кто-то раздражает. Будьте открыты для сегодняшней беседы с кем-то, потому что вам нужны отзывы других, чтобы проверить свои идеи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш подход к финансам и покупкам сегодня более эмоциональный, чем обычно. Поэтому, если вы делаете покупки, сохраняйте свои квитанции. Вы много работали, и вы будете продолжать усердно работать, поэтому вы можете почувствовать, что вам нужно вознаградить себя. (И почему бы нет?)

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Сегодня Луна в вашем знаке, что заставляет вас чувствовать себя более эмоционально и немного разбросанным. Не волнуйтесь, вы не потеряете это. Это происходит со всеми около двух дней в месяц, когда Луна находится в их знаке. Но это увеличивает вашу удачу!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Увеличение хаоса и активности в тылу может быть утомительным. Вот почему вы чувствуете необходимость скрыться или «убежать от всего этого». Действительно, если вы можете работать в одиночку или за кулисами, во что бы то ни стало, сделайте это! Дайте себе перерыв

Водолей (20 января — 18 февраля)

Теплый разговор с подругой, возможно, с женщиной, будет иметь значение для вас обоих сегодня. Это идеальный день, чтобы послушать других, чтобы узнать, что они думают о ваших идеях и будущих целях? Вы не можете жить в вакууме. Отбросьте свои идеи от кого-то, потому что их отзывы могут помочь вам.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Личные данные о вашей личной жизни сегодня публичны и это может сбить с толку. Но это также означает, что вы можете быть с кем-то, и вдруг вас все подслушают, особенно, если у вас публичный спор. Играйте круто.

Если ваш день рождения сегодня

Актер театра и кино Павел Деревянко сегодня разделяет ваш день рождения. Вашу привязанность и верность. Вы также реалистично относитесь к другим людям. Отрадно видеть, что ваша тяжелая работа начнет приносить плоды в этом году. Направьте свою энергию и сфокусируйтесь на создании прочного фундамента сейчас и на будущее. Работайте с целью. Физические упражнения будут важны, поэтому вы должны исследовать то, что вам нравится делать.