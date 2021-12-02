Ежедневный гороскоп: четверг 2 декабря 2021

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня до 21:15 нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Скорпионе.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это хороший день, чтобы обсудить, как поделиться чем-то, например, наследством. Вам будут полезны начальники и важные люди и вам понравится болтать с друзьями и общаться с клубами и группами. У вас сегодня сильные чувства!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Наслаждайтесь теплыми отношениями с партнерами и близкими друзьями, а также с представителями широкой общественности. Однако учтите: люди самоуверенны! Ожидайте привлечь к себе кого-то, у кого есть сильные идеи. Между тем, вас будет привлекать кто-то «другой».

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный рабочий день, независимо от того, работаете ли вы по найму или работаете на себя, потому что у вас много энергии! (На самом деле, вы можете быть немного властным). Поддержка и помощь от других будут в ближайшее время. У людей сегодня хорошее настроение!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня более веселый день! У вас много энергии, чтобы общаться и играть. Наслаждайтесь спортивными мероприятиями, длинными обедами, счастливыми часами и веселым времяпрепровождением с другими людьми, особенно игровыми занятиями с детьми. Отношения с партнерами и близкими друзьями будут уютными.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вам будет приятно сделать косметический ремонт в доме или сделать что-нибудь по порядку. Безусловно, для вас положением дел были усиление хаоса и активности на внутреннем фронте, возможно, из-за посещения гостей, ремонта или переезда.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы в чем-то очень заряжены, поэтому вы так убедительны. (Вы, вероятно, попытаетесь убедить кого-то согласиться с вами.) К счастью, вы добьетесь успеха в общении с другими. Вы также можете развлекаться дома, потому что сейчас вы сильно сосредоточены на доме и семье.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это хороший день для бизнеса и коммерции, потому что у вас есть определенные представления о финансовых вопросах. Точно так же вы можете совершить покупку или что-то купить. Некоторые из вас будут делать покупки для дома, потому что вы хотите сделать то место, где вы живете, более привлекательным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена с огненным Марсом. Это может сделать вас агрессивным и даже склонным к спорам. К счастью, Луна также танцует с прекрасными Венерой и Юпитером, что способствует дружеским встречам с другими людьми, особенно с родственниками и соседями. Наслаждайтесь болтовней.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Возможно, вам будет разумно поиграть сегодня в такие вещи, чтобы посмотреть, в какую сторону дует ветер. Тем не менее, это хороший день для денег и финансовых переговоров. Тем не менее возможно, что сегодня кто-то работает против ваших интересов. Это означает — если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день, чтобы пообщаться с друзьями, а также пообщаться с группами, клубами и профессиональными ассоциациями. Поскольку вы можете соревноваться с кем-то, обсуждение может стать немного жарким. К счастью, с Венерой в вашем знаке вы будете как никогда дипломатичны.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Люди замечают вас сегодня. Помните об этом. Фактически, личные детали вашей личной жизни могут обсуждаться. Возможно это потому, что вы немного набираете обороты? А может, это из-за тайного романа?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы составить план путешествия или поговорить с людьми из других стран, потому что вы хотите что-то сделать, чтобы расширить свой кругозор. Между тем, отношения с друзьями и группами отличные и вы продолжаете производить прекрасное впечатление на начальников и авторитетных людей. Это хорошо.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Бритни Спирс (1981) и актриса Люси Лью (1968) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы чуткий. Вы от природы эмоциональный человек, яркий и светлый человек. Вы очень креативны, однако, чтобы оставаться свежим, вам нужно много разнообразия в жизни. Этот год очень интересен для вас, потому что вы открываете новые двери и отправляетесь в новом направлении.