Ежедневный гороскоп. Четверг 19 сентября 2019

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Тельце.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это суперпродуктивный день для вас! В частности, вы станете одарённым в решении финансовых вопросов и покупок. Вы энергичны и активны, но в то же время вы будете осторожны и отнесетесь с уважением к последствиям своих решений, потому что вы принимаете долговременный взгляд на вещи.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Сатурном и Марсом. Это означает, что вы видите преимущества принятия долга, поэтому вы будете практичным и упорядочите подход ко всему, что вы делаете. С другой стороны, у вас будет много энергии, особенно для улучшения дома.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отличный день для исследования или работы в одиночку или за кулисами, потому что вы сосредоточены и, тем не менее, у вас есть энергия и выносливость, чтобы выполнить свои задачи. Сегодня у вас много здравого смысла и вы не будете упускать это из виду детали.

Рак (21 июня-22 июля)

Кто-то старше или опытнее, чем вы, мог бы дать отличный совет для вас сегодня. Если так – послушайте. В свою очередь, вы можете получить живой ответ на них, что означает, что вы выиграете от интеллектуальных, практических, интересных разговоров сегодня.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня легко впечатлить боссов, родителей и VIP-персон, потому что вы находитесь в зоне. Люди видят вас логичным, надежным и полным здравого смысла. Они также видят, что вы тратите много энергии, чтобы увеличить прибыль или заработать деньги. (Чувствует себя хорошо, чтобы произвести отличное впечатление.)

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это отличный день для изучения чего-либо или для завершения статьи или крупного письменного проекта. Если вы вовлечены в политику, религию или национальные споры, вы будете логичны и, тем не менее, готовы отстаивать свою позицию.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы будете успешно решать споры о совместной собственности или наследстве, потому что вы сделали свою домашнюю работу. Вы знаете детали, которые нужны и вы будете тверды и логичны в представлении вашего дела.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Обсуждение с другом или партнером пройдет хорошо сегодня, потому что вы оба заинтересованы в достижении долгосрочного успеха, потому что будущее планирование будет в ваших умах. Вы также готовы выстоять сегодня. (Не то, чтобы вы когда-либо были слабым человеком.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это продуктивный рабочий день, потому что вы сосредоточены, уравновешены и терпеливы. Вы не будете возражать против выполнения рутинной работы, если это то, что нужно для выполнения работы. К счастью, у вас много энергии и стремление идти в ногу.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если вы занимаетесь профессиональным спортом, миром развлечений, индустрией гостеприимства или обучаете детей сегодня – вы добьетесь успеха. Вы в правильном настроении, чтобы добиться цели, потому что у вас есть энергия и практический план.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это отличный день, чтобы делать улучшения в тылу, потому что у вас есть энергия, чтобы делать вещи. Фактически, та же самая энергия может помочь вам улучшить семейные отношения. Сядьте и обсудите практический подход к тому, чего вы хотите достичь.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы будете продуктивными сегодня, потому что вы в правильном настроении. Вы готовы к работе, у вас есть энергия, но вы не уйдете, потому что у вас есть практические, долгосрочные планы, которые вы намерены привести в движение. «Господа, запустите ваши двигатели».

Если ваш день рождения сегодня

Певец Кай Метов и боксер Константин Цзю сегодня разделяют ваш день рождения. У вас есть выносливость. Вы добрый, ответственный и заботливый. Вы самодостаточный, сострадательный и перфекционист. Сейчас настало время прояснить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих изменений и новых начинаний! Начните определять, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте инициативным! В этом году вы будете чувствовать себя физически энергичным.