Ежедневный гороскоп. Четверг 19 ноября 2020

4, 5 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Козерог ♑

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 8:15 до 12:45 сегодня. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не расстраивайтесь, если сегодня перед вами выступают представители власти, боссы, полиция или правительство или они делают что-то, что ограничивает вас. Сегодняшний день имеет трезвый оттенок, что означает, что люди серьезны, а не беззаботны и легкомысленны. Делайте свою домашнюю работу.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Правила и нормы могут вас обескуражить. Вас также может расстраивать учеба, политика или работа с иностранной культурой. Конечно, отношения с окружающими сегодня немного натянутые. Имейте терпение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это отрезвляюще иметь дело с долгами, налогами и деталями, связанными с тем, что мы должны и чем мы владеем. Сегодня один из тех дней. Хотя вам может показаться обескураживающим иметь дело с этими вопросами, с другой стороны, вы сделаете это, потому что это должно быть сделано.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вас могут отпугнуть отношения с партнерами и близкими друзьями. Возможно, они не сочувствуют вашим желаниям и потребностям? Может, они не ценят то, с чем вы имеете дело? Это просто то, что происходит сегодня, поэтому отношения с самыми близкими нам натянутыми. Это не серьезно.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня на работе вы столкнетесь с препятствиями и раздражающими деталями. Такое случается. Вы можете обнаружить, что вам нужно что-то сделать снова или исправить ошибку. Возможно, вам в лицо кто-то из авторитетов, а значит, жизнь сложна. Удачи.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня дети могут быть более ответственными. Вы также можете найти вопросы, связанные с социальными планами, спортом и отдыхом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обсуждение со старшим членом семьи или одним из родителей может отпугнуть вас сегодня. Они могут иметь решающее значение. Это может быть один из тех монологов типа «Когда я был в твоем возрасте …». Просто справляйтесь как можно лучше и будьте вежливы. Это состояние человека.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете впасть в негативное мышление или беспокоиться, потому что Луна выровнена с Сатурном, а Венера — квадрат Сатурна, что поощряет серьезное мышление.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Почему до конца месяца всегда остается столько денег? Это может быть ваш сегодня припев. Это потому, что финансовые вопросы и все, что связано с денежными потоками и прибылью, кажутся обескураживающими. Проверки по почте задерживаются. Вы чувствуете себя зажатыми.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна находится в вашем знаке, выровненном с вашим управителем Сатурном, в дополнение к которому Венера является с Сатурном. Ой, как весело! Некоторые дни оптимистичны, а некоторые нет. Это так просто. Завтра как минимум поинтереснее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня не так просто быть радостным и оптимистичным, потому что Луна выровнена с Сатурном в скрытой части вашей карты, что оказывает отрезвляющее влияние. Вас успокаивает тот факт, что Солнце все еще высоко на вашей карте, проливая на вас лестный свет и вы хорошо выглядите.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Друг, особенно кто-то постарше и возможно, женщина, может сегодня критиковать вас. Или это может быть кто-то, с кем вы встречаетесь в группе? В любом случае, возможно, вам придется иметь дело с кем-то, кто вас сбивает. Будьте уверены, что это временно. Завтра будет новый день.

Если ваш день рождения сегодня

Ведущий и тележурналист Ларри Кинг (1933) и актриса Джоди Фостер (1962) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы сообразительны и любите, когда вас замечают. Тем не менее, у вас есть личная сторона, хотя вы всегда общительны. Это время обучения и возможно учения. Изучите любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть. Инвестируйте в свое будущее. Этот год укажет вам новое направление, которое может иметь решающее значение для вашего успеха в следующем году.