Ежедневный гороскоп: четверг, 19 мая 2022

Оповещение о Луне

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Двигайтесь вперед с уверенностью, решая финансовые вопросы сегодня. Они могут относиться к текущим доходам или потенциальным будущим доходам; но в идеале это будут дела, которые вы уже начали. Доверяйте своим «большим» идеям! Вы в ударе!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня Солнце в вашем знаке танцует с большим папой Плутоном, который дает вам мощную энергию, чтобы осмотреться вокруг и решить, что нужно изменить или улучшить. Вам нужно внедрить реформы в свой повседневный мир? Теперь вы можете легко внести эти изменения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня ваш управитель Меркурий ретрограден и танцует с удачливым Юпитером, а это значит, что у вас много оптимистичной и обнадеживающей энергии, чтобы завершить проекты, которые вы уже начали. Ваши надежды и желания важнее для вас сегодня. Запишите свои планы на будущее. Получите представление о том, куда вы направляетесь.

Рак (21 июня — 22 июля)

Вы обнаружите, что сегодня в разговоре с друзьями и членами групп вы будете выражать свои мысли более решительно. Поскольку вы можете сделать это так легко, вы произведете на кого-то сильное впечатление! (Если вы видите, что волосы развеваются над их ушами, успокойтесь.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Обсуждение с родителем или начальником сегодня будет интенсивным и мощным. Будьте осторожны, не переходите черту и не угрожайте им каким-либо образом, потому что вы будете сильны. Вы хотите, чтобы все было сделано, и вы хотите двигаться быстро! Тем не менее, помните, что медом вы поймаете больше мух, чем уксусом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Возможно, сегодня вы захотите избегать таких тем, как политика, религия и расовые проблемы, потому что это будут кнопки, которые могут вызвать споры с другими. Это потому, что вы нападаете, как гангстеры, даже если не осознаете этого. Примечание: кто-то другой может оказаться таким же сильным! Это рецепт борьбы.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы можете увидеть, как улучшить финансовое соглашение с кем-то сегодня. Это может быть связано с сокращением долга или решением налоговых и страховых вопросов. Может быть, лучше договориться о том, как обращаться с общей собственностью? Одно можно сказать наверняка: у вас не возникнет проблем с обоснованием своего дела.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы можете привлечь к себе кого-то очень могущественного. («Привет, Дарт».) Тем не менее, вы также будете сильны — так что выражайте свои мысли осторожно и со здравым смыслом. Это отличный день, чтобы объединить усилия с кем-то, чтобы что-то расследовать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы с энтузиазмом проводите реформы, чтобы улучшить свое здоровье. Между тем, некоторые из вас будут использовать эту же энергию, чтобы провести реформы в своей работе или в том, как вы выполняете свою работу. Суть в том, что вы намерены сделать все лучше!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Занимаетесь ли вы спортом, искусством или музыкой, знайте, что сегодня отличный день, чтобы попрактиковаться. Это потому, что вы получите гораздо больше результатов за свои усилия, чем обычно. Упражняйтесь в танцах, арпеджио, ловле мяча, игре ватин, боевых искусствах — да что угодно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы увидите способы внести улучшения в то, где вы живете сегодня, особенно в областях, связанных с сантехникой, ванными комнатами, мусором и переработкой. Между тем, в семейном разговоре может открыться секрет. Или вы можете подозревать, что секрет существует.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы очень убедительны сегодня, когда разговариваете с другими, что делает этот день сильным для тех из вас, кто занимается продажами, маркетингом, преподаванием, актерским мастерством и писательством. Лично вы, возможно, захотите определить, что мотивирует вас? Какие изменения вам необходимо внести?

Если твой день рождения сегодня

Актрисы Наталия Орейро — Дикий ангел (1977)и Полли Уокер (1966) отмечают свой день рождения сегодня. У вас спокойный, отстраненный, даже царственный стиль. Это может сделать вас убедительным при разговоре с другими. Лично вы сосредоточены и решительны. В этом году у вас более сильный интерес к жизни, поэтому вам понравится общаться и общаться с другими. Распусти волосы и получай удовольствие!