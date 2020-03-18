Ежедневный гороскоп. Четверг 19 марта 2020

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это будет продуктивный день, потому что все, что вы делаете, вы будете делать с осторожностью. Вы не пропустите детали. Вы можете обратиться за советом к кому-то более опытному. Вы будете терпеливы (да, вы) и увидите мудрость планирования наперед.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Исследования в любой области пойдут вам на пользу сегодня, потому что ваш ум сосредоточен, а вы настойчивы. Вы уделите внимание деталям и будете терпеливо искать то, что хотите найти. Обратитесь за советом к кому-то старше или опытнее, потому что это поможет вам.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете быть мудрецом, который сегодня помогает кому-то другому или, возможно, вы будете искать советы кого-то старше и опытнее? Это особенно хороший день, чтобы поговорить с людьми и организациями, которые лучше знакомы с тем, что вам нужно выучить. Используйте их ноу-хау!

Рак (21 июня-22 июля)

Вы производите большое впечатление на других сегодня, особенно родителей, учителей, боссов и VIP-персон. Люди видят вас как добросовестного, надежного и заслуживающего доверия. Вы, кажется, знаете, что делаете. Кроме того, вы, кажется, сделали свою домашнюю работу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это потрясающий день для учебы, потому что вы достаточно терпеливы, чтобы обработать то, что вам нужно и вы не пропустите детали. Придерживайтесь того, что вы должны сделать. Это отличный день, чтобы закончить бумаги или рукописи. Вы также можете составить планы на будущее.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы добьетесь больших успехов, имея дело с деталями бюрократизма, касающимися страховых споров, колес, имущественных прав, наследства и всего, что нужно для совместного использования имущества или богатства и ресурсов вашего партнера. Воспользуйтесь этим влиянием сегодня.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Используйте сегодня для решения проблем, которые требуют планирования и здравого смысла. Это особенно хороший день, чтобы найти эксперта или кого-то, кто более опытен и может направить вас. Обсуждение с другом или партнером будет серьезным, но практичным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы многое сделаете на работе, потому что вы готовы работать! Это так просто. Вы сосредоточены, у вас есть необходимая энергия и конечно, у вас есть умственная способность делать то, что вы должны делать. Получите это!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Те из вас, кто занимается спортом, будут рады, что у вас есть упорство и настойчивость, чтобы выполнить то, что вы хотите сделать сегодня. Кроме того, те из вас, кто занимается искусством, будут иметь терпение практиковать и оттачивать свои навыки. Хороший день для обучения молодых умов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждение со старшим членом семьи даст вам практические, ценные результаты сегодня. В конце концов, вам не нужно изобретать велосипед. Почему бы не встать на плечи тех, кто ушел раньше вас? Послушайте кого-то, кто испытал особые ощущения о практических улучшениях дома.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку у вас сегодня упорядоченное состояние ума и сильное чувство самодисциплины, вы будете строить планы на конкретном уровне. Обсуждения с другими будут серьезными, особенно с кем-то старше. Вы хотите выполнить свои обязанности перед окружающим миром.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Делая покупки сегодня, вы попытаетесь потратить деньги на практичные вещи, которые будут долговечны, чтобы не быть легкомысленными со своими деньгами. Кроме того, вы будете усердно работать, чтобы зарабатывать деньги сегодня тщательно и систематически. Кто-то старше или опытнее может дать вам отличный совет.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Валерий Леонтьев сегодня делится вашим днем ​​рождения. Вы солнечны, оптимистичны и всегда чувствительны к тому, что происходит с другими. У вас странное чувство юмора. Это ваше время урожая! Ура! Теперь вы начнете пожинать плоды своих усилий за последнее десятилетие. Вы заслуживаете это время успеха. Ожидайте, чтобы обладать увеличенным влиянием и лидерством в ваших отношениях.