Ежедневный гороскоп: четверг 18 ноября 2021

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Тельце.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вас может ждать приятный сюрприз. Начальник, родитель, учитель или кто-то из авторитетов может дополнить вас или предложить вам возможность. Кто-то сделает или скажет что-нибудь, от чего вам будет хорошо. Вы можете получить повышение?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас может появиться неожиданная возможность поехать куда-нибудь ради удовольствия. Романтические или дружеские отношения могут быть установлены с кем-то из другой страны или из другой культуры. Возможности в публикации, медицине и юриспруденции могут появиться.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Держите свои карманы открытыми, потому что сегодня к вам могут прийти подарки, лакомства и услуги других людей! Это хороший день, чтобы получить ссуду или ипотеку в банке или, возможно, у другого человека, потому что двери для вас откроются сегодня. Примечание. Принимайте то, что встречается на вашем пути, потому что это окно возможностей будет кратким.

Рак (21 июня — 22 июля)

Отношения с друзьями и группами сегодня будут успешными. Кто-то из ваших близких (партнер, супруга или лучший друг) может вам помочь. По крайней мере, вы будете хорошо проводить время, общаясь с другими сегодня, потому что что-то неожиданное доставляет удовольствие.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня приятные отношения с коллегами. Люди будут вам полезны. У вас также может появиться неожиданный шанс сделать то место, где вы работаете, более привлекательным. Возможно, новости здоровья вас порадуют? Или, возможно, что-то удивительное и счастливое, связанное с домашним животным.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня к вам может прийти веселое приглашение, потому что вероятны неожиданные возможности пообщаться, насладиться спортивными мероприятиями или игровыми занятиями с детьми. Вы также можете быть удивлены неожиданным флиртом или даже любовью с первого взгляда? (Будь по-прежнему моим бьющимся сердцем.)

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное будет сегодня дома приятным сюрпризом. Вы можете купить что-нибудь красивое для своего дома. Удивительные семейные новости могут вас порадовать. Вы также можете неожиданно развлекаться дома. (На всякий случай запасите холодильник, чтобы быть готовым ко всему.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Приятный день! Вам понравится знакомиться с новыми людьми и видеть новые места. Хорошие новости могут вас порадовать. В частности, вы будете наслаждаться красотой своего окружения. Вам также будет приятно общаться с людьми, с которыми вы встречаетесь сегодня. Все хорошо.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня в почете бизнес и коммерция, поэтому сегодня отличный день для финансовых переговоров. Однако имейте в виду, что что-то неожиданное может застать вас врасплох. (К счастью, это, вероятно, пойдет вам на пользу.) Вы также можете спонтанно покупать то, что вам нравится.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это приятный день. Вы будете получать удовольствие от встреч с другими людьми, потому что люди рады вас видеть. Они могут угостить вас или сделать вам подарок. Они непременно составят приятную компанию. Между тем, вы можете спонтанно покупать понравившиеся вещи из гардероба.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это хороший день! Вы счастливы быть живыми и в своей шкуре. Скорее всего, что-то личное или что-то происходящее за кулисами порадует вас, возможно, скрытно. Что бы ни случилось, ваш мир улучшится, и это прекрасный день. (Нам всем нужен импульс!)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы можете встретить кого-то необычного, особенно того, кто занимается искусством, творчеством или работает в сфере искусства. Может начаться внезапный роман? Возможно, друг или член группы окажут вам услугу, потому что ваше общение с другими принесет вам пользу сегодня. Произойдет что-то, что вам понравится.

Если твой день рождения сегодня

Актриса Эллисон Толман (1981) делится сегодня вашим днем ​​рождения. Вы мужественно встречаетесь с жизненными трудностями. Вы умны, проницательны и обладаете богатым воображением. У вас есть глубокое понимание того, что движет людьми. В этом году вы можете достичь более высокого уровня сознания, проводя время в одиночестве, чтобы исследовать медитацию, духовность или молитву. Во многих отношениях это год обучения и преподавания для вас. Вторая половина этого года более интересна.