Ежедневный гороскоп. Четверг 18 июня 2020

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Телец ♉

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 4:45 до 14:15 сегодня. После этого Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это хороший день для денег, за исключением случаев оповещения о Луне. Поэтому, это хороший день для идей по зарабатыванию денег или для шоппинга – за исключением периодов оповещения о Луне. Во время сообщений о Луне не делайте покупки и не принимайте финансовые решения. Понятно? (См. Выше.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Большую часть этого дня Луна находится в вашем знаке, и вы чувствуете себя счастливым и бодрым. Тем не менее, будьте в курсе оповещения о Луне и в течение этого времени избегайте покупок или принятия важных решений. После этого все системы идут!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы довольны Солнцем и прекрасной Венерой в вашем знаке. С Марсом в верхней части вашей диаграммы вы также амбициозны! Со всем этим для вас, вы можете сделать большие успехи сегодня – за исключением времени, указанного в предупреждении Луны. (См. Выше.)

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Это отличный день, чтобы пообщаться с друзьями и членами групп. Вы будете наслаждаться общением с другими в течение всего дня. Тем не менее, во время оповещения о Луне (см. Выше) не делайте покупки и не соглашайтесь ни на что важное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Имейте в виду, что вы наверху именно сегодня, что означает, что вас замечают люди, особенно боссы, родители, учителя и люди у власти. Вполне вероятно, вы добьетесь своего. Тем не менее, избегайте покупок или важных решений во время оповещения о Луне (см. Выше). Предупрежден – значит вооружен.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы жаждете смены обстановки и свежей стимуляции! Если вы можете путешествовать – делайте это любыми способами. Тем не менее, во время оповещения о Луне задержки и нехватки могут быть проблемой. (См. «Время оповещения Луны» выше.) Примечание: вы производите большое впечатление на важных людей прямо сейчас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вас интересуют финансовые вопросы, особенно богатство других или активы вашего партнера. Это может включать в себя вопросы страхования или завещания, наследство, налоги, задолженность или общее имущество. В любом случае, избегайте важных решений или траты деньги во время оповещения о Луне. (См. Выше.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Поскольку Луна находится напротив вашего знака сегодня, вам придется идти более чем наполовину, имея дело с другими – по крайней мере, до тех пор, пока Лунная тревога не закончится. (См. Выше.) Тем не менее, это позитивный день, чтобы поболтать с любимыми и насладиться компанией тех, кто ближе к вам.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сосредоточены на работе, своем здоровье и своем питомце. Основная энергия этого дня в том, что вы хотите работать более эффективно и продуктивно. Это не будет иметь место, однако, во время предупреждения о Луне. Наоборот! Тем не менее – это хорошее время для творческой работы. (Но не делайте покупки.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это игривый, веселый день! Наслаждайтесь общением с другими. Веселые занятия с детьми порадуют вас. Все, что связано с искусством, будет приятным даже во время предупреждения о Луне. Однако во время оповещения о Луне ограничьте свои расходы на еду, газ и развлечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вам понравится развлекаться дома сегодня. Семейные дискуссии будут важными и приятными. Тем не менее, что бы ни происходило, избегайте важных решений или траты деньги во время предупреждения о Луне (за исключением еды и газа).

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У вас много энергии! Кроме того, вы стремитесь поговорить с другими сегодня, потому что вы чувствуете оптимизм и энтузиазм! Тем не менее, во время Лунной тревоги избегайте важных решений, покупок или согласования чего-либо сегодня. (См. Выше.)

Если ваш день рождения сегодня

Юморист, пародист, актер Максим Галкин разделяет ваш день рождения сегодня. Вы практичны, разумны и имеете четкие представления о том, чего вы хотите достичь в этой жизни. В частности, вы цените теплые связи с семьей. Захватывающие новости! Вы вступаете в год новых начинаний! Это означает, что пришло время определить будущие цели, чтобы определить, что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет. Будьте активны и физически энергичны в достижении желаемого. Просто сделайте это!