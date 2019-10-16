Ежедневный гороскоп четверг 17 октября 2019

Лунная тревога

Предостережение: избегайте крупных покупок или принятия важных решений до обеда. Луна движется из Тельца в Близнецы.

Овен (21 марта-19 апреля)

Будьте осторожны с вашими деньгами или финансовыми операциями, потому что сегодня оповещение о Луне. Ограничьте расходы на еду, бензин и развлечения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Луна в вашем знаке сегодня; однако весь день Лунная тревога. Не поддавайтесь искушению делать покупки. Не поддавайтесь искушению принимать важные решения — даже назначать встречи.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это очень творческий день. Это также прекрасный день, чтобы расслабиться и отдохнуть.

Рак (21 июня-22 июля)

Это отличный день для душевного разговора с подругой, вероятно, с женщиной. Вы можете поделиться идеями о чем угодно. Вы также можете поделиться своими надеждами и мечтами на будущее и дать друг другу поддержку.

Лев (23 июля — 22 августа)

Не предлагайте ничего важного сегодня и не соглашайтесь ни на что важное. Будьте мудры и ограничьте свои расходы едой, бензином и развлечениями.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ваша оценка прекрасного может быть повышена сегодня. Кроме того, у вас будет соблазн идти в новом направлении. Тем не менее, это не очень удачный день для этого. Наслаждайтесь полетами фантазии, но не принимайте важных решений и не тратьте деньги (кроме еды и бензина).

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Лунная тревога особенно влияет на один из ваших денежных домов. Это часть вашей карты, которая касается дохода, налогов, долгов, наследства, банковского дела, страховых вопросов. Не принимайте важных решений.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня у вас может быть откровенный разговор по душам с партнером или близким другом, потому что люди с большей вероятностью доверяют друг другу.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не предъявляйте высоких требований к себе и другим на работе сегодня, потому что в течение всего дня действует предупреждение о Луне. Люди нерешительны. Нехватка возможна. Это плохой день, чтобы добровольно чем-то заниматься или принимать важные решения. Ограничьте свои расходы на еду, бензин и развлечения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Хотя важные решения и практическая работа затрудняются, креативные проекты улучшаются, потому что их легко мыслить нестандартно. Это прекрасный день для творческих идей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы сосредоточены на доме и семье. Вы можете иметь душевный разговор с родственником женского пола. Это просто отлично. Тем не менее, не соглашайтесь ни на что важное и не предлагайте ничего. Ограничьте покупки вкусной едой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это творческий день для вас. Сегодня лучше отложить важные решения на послеобеденное время. Не покупайте ничего, кроме еды, бензина или развлечений.

Если ваш день рождения сегодня

Режиссер Константин Бромберг разделяет ваш день рождения сегодня. Вы умны, и у вас сильная мораль. Вы добры, бескорыстны и практичны. Этот год будет более спокойным для вас. Тем не менее, ваши отношения с другими людьми будут важны. Сосредоточьтесь на том, как сотрудничать с другими. Ищите способы быть добрыми и полезными. Деловые и личные отношения принесут вам пользу, так что будьте открыты для взаимодействия с другими.