Ежедневный гороскоп: четверг 17 марта 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Деве.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам не очень хочется работать сегодня. В идеале вы бы предпочли расслабиться и отдохнуть. Тем не менее, некоторые идеи, просачивающиеся на задний план вашего разума, могут привести к новым способам зарабатывания денег или наилучшим образом использовать то, что у вас уже есть.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы любите комфорт своего существа и сегодня день любви к удовольствиям. Наслаждайтесь общественными мероприятиями, веселыми развлечениями с детьми, спортивными мероприятиями и искусством. Сегодня вы можете встретить новое лицо или возможно, кто-то моложе вас удивит и заставит вас почувствовать себя моложе. Ах, этот заразительный заряд молодости!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это хороший день, отчасти потому, что вы чувствуете, что можете почивать на лаврах. Родители, начальство и высокопоставленные лица одобряют вас, поэтому вы чувствуете, что сегодня вам не нужно выбивать себя из колеи. Тем не менее, у кого-то может быть интересное новое предложение? Кто знает?

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня планы на поездку могут внезапно измениться. Или наоборот, у вас может появиться неожиданный шанс отправиться в путешествие? Что-то веселое может внезапно упасть вам на колени. Наслаждайтесь встречами с людьми из других культур и разного происхождения. (Подумайте дважды, прежде чем решите оплатить счет за всех.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Это сложный день, потому что может возникнуть что-то неожиданное в отношении общей собственности, наследства или финансовой поддержки, которую вы получаете из другого источника. Но в то же время ваши финансовые суждения сегодня немного расплывчаты. Действуйте осторожно!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это великий день для вас, потому что Луна в вашем знаке танцует с Юпитером, что может сделать вас слишком экстравагантным и щедрым по отношению к другим. Возможна и передозировка! Между тем, кто-то из ваших близких может бросить вам вызов или сделать что-то, чего вы меньше всего ожидаете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Несмотря на то, что в это время вы сосредоточены на том, чтобы стать лучше организованным, сегодня вы чувствуете себя немного ленивым. Это нормально. Возьмите отпуск за хорошее поведение. Будьте нежны к себе. Вместо того, чтобы пытаться увлечься, сосредоточьтесь на настоящем. Что хорошо в будущем, так это то, что оно приходит один день за другим.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня к вам может прийти неожиданное приглашение. И наоборот, социальные планы могут внезапно измениться? Родители имейте в виду, что в этот день с вашими детьми может произойти несколько несчастных случаев, поэтому будьте бдительны. Новая любовь или дерзкий флирт могут застать вас врасплох. Вас ждет что-то приятное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Запасите холодильник, потому что сегодня может появиться неожиданная компания. Что-то изменит ваш домашний распорядок — надеюсь, не сломанный прибор. Это хороший день, чтобы развлечься дома или просто расслабиться и насладиться приятным удовольствием, например дневным просмотром телевизора.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это прекрасный день, чтобы установить контакт с братьями и сестрами, родственниками и соседями, потому что вы чувствуете себя дружелюбным и щедрым по отношению к другим. Тем не менее, этот день также немного подвержен несчастным случаям, поэтому, пожалуйста, следите за всем, что вы говорите и делаете. Сегодня у вас есть творческие идеи.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Будьте осторожны с финансовыми решениями и покупками сегодня, потому что у вас есть соблазн совершать импульсивные покупки, в то время как ваши финансовые суждения сегодня немного расплывчаты. Также будет легко переборщить и быть экстравагантным. Возможно, вы слишком щедры к кому-то.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами и близкими друзьями будут сегодня приятны отчасти потому, что вы чувствуете теплоту и щедрость к окружающим. Может произойти что-то неожиданное, потому что элемент неожиданности и волнения может спровоцировать спонтанное поведение с вашей стороны. Будьте готовы ко всему!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Курт Рассел (1951) и телеведущий Сергей Стиллавин (1973) сегодня отмечают день рождения. Вы мотивированы и трудолюбивы. Вы также проницательны. Многие из вас духовны. Для вас важны партнерские отношения и вы верите в доверие и верность с близкими. Хорошие новости! В этом году ждите признания, похвалы, продвижения по службе, наград и аплодисментов коллег. Вы будете заняты и все внимание будет приковано к вам! Вы пожнете плоды прошлых усилий.