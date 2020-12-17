Ежедневный гороскоп. Четверг 17 декабря 2020

3, 4 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Все ваши отношения с друзьями и группами сегодня будут непредсказуемыми. Нет вопросов. Это потому, что сегодня люди легко возбудимы, в том числе и вы. Кроме того, вы также чувствуете бунтарство и не хотите следовать чьим-либо командам или предложениям. (Вы отдаете приказы!)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня бунтарское чувство внутри вас может привести к неприятностям с начальством, родителями, учителями и полицией. Не будьте дураком. Не говорите ничего, о чем позже пожалеете. Мы оба знаем, что как только слова вылетели из вашего рта, вы уже никогда не сможете их вернуть.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Планы поездок сегодня внезапно изменятся. Или же вам, возможно, придется отправиться в путешествие, когда вы меньше всего этого ожидали. Споры о щекотливых предметах могут возникнуть неожиданно. Легко это удается. Не нужно никому ничего доказывать. (Как умный мастер слова вы можете искусно танцевать вокруг любой темы.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Проверьте свои банковские счета и финансовые данные, потому что что-то неожиданное может повлиять на ваши активы сегодня. Ничего не предполагайте. Имейте в виду, что что-то может пойти не так или может произойти ошибка, потому что все, что произойдет, может стоить вам денег. Будьте в курсе событий.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня дела обстоят рискованно с партнерами и близкими друзьями. Будет мудро застегнуть губу. Не стоит вступать в спор с близким человеком. (На самом деле мы ссоримся с нашими близкими, потому что эмоциональные ставки очень высоки.) Точно так же будьте готовы к неожиданному звонку от кого-то другого. Сегодня терпение — ваш лучший союзник.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Что-то неожиданное или удивительное может сегодня сказаться на вашем здоровье. Точно так же что-то неожиданное может случиться с вашим питомцем или вашими отношениями с домашним животным. Ваш рабочий распорядок обязательно будет прерван, надеюсь, из-за хороших новостей или чего-то приятного.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Родители должны проявлять особую бдительность сегодня, потому что это день для ваших детей, подверженный несчастным случаям. Между тем, неожиданное приглашение на светское мероприятие может упасть вам на колени. Ура! И наоборот, социальные планы могут внезапно измениться или быть отменены. Берегитесь спортивных травм.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Мелкая бытовая техника может выйти из строя сегодня или могут произойти незначительные поломки, потому что что-то создаст перебои в вашей семье или в том месте, где вы живете. Надеюсь, это мелочь. Может быть задействовано что-то высокотехнологичное или связанное с современным искусством.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Обратите внимание на все, что вы говорите и делаете сегодня, потому что этот день для вас очень опасен. К счастью, влияние умеренное. Сегодня могут возникнуть новые лица, новые места и новые идеи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Следите за своим имуществом и активами сегодня, потому что на них может повлиять что-то неожиданное. Вы можете найти деньги, вы можете потерять деньги. То, что у вас есть, может быть повреждено, потеряно или украдено. Держите глаза открытыми для вашего же блага.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке расходится с вашим управителем, непредсказуемым Ураном. Это делает вас нетерпеливым, импульсивным и возбудимым. Вы поспешите с выводами и будете жаждать азарта. Это сделает вас еще более непокорным, чем вы уже есть.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то происходящее за кулисами заставляет вас чувствовать беспокойство сегодня. Вы немного нервничаете и отвлекаетесь. Некоторое эмоциональное беспокойство может нарушить ваше спокойствие. Не бойтесь, это временное темное облако на вашем горизонте — ничего серьезного. Завтра более расслабляющий день.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Мила Йовович (1975), телеведущая Оксана Федорова (1977) и фигуристка Елизавета Туктамышева (1996) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы проницательны, поэтому другие обращаются к вам за советом. (Вы прирожденный лидер.) Служение другим будет для вас важной темой в этом году, особенно в вашей семье. Поэтому заботьтесь о себе, чтобы быть сильным ресурсом. Тем временем решите инвестировать в отношения, которые вам дороги. Общайтесь с хорошими людьми.