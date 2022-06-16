Ежедневный гороскоп: четверг 16 июня 2022

Оповещение о Луне

17, 18 лунный день. Убывающая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:30 до 18:00. После этого Луна переходит из Козерога в Водолея.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня все гораздо уютнее. Пока Луна в Козероге, вы находитесь в высоком зрении и люди замечают вас, особенно начальство, родители и VIP-персоны. После того, как он перейдет в Водолея (см. Предупреждение о Луне), наслаждайтесь общением с другими!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы искатель, ищущий ответы, а может быть, и истину с большой буквы. (Кто знает, где можно найти смысл жизни?) Позже днем ​​знайте, что люди замечают вас, особенно люди, наделенные властью.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня все довольно мягко. Однако они начинаются с Луны в одном из ваших Денежных Домов, поэтому помните об ограничениях оповещения о Луне. (См. выше.) Позже днем ​​дела идут легко, весело и исследовательски. Вы будете в восторге от новых идей!

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте готовы сегодня пройти больше половины пути, пока Луна находится напротив вашего знака. Однако после того, как он перейдет в Водолея (см. Предупреждение о Луне выше), вы завершите денежные дела, особенно связанные с банковским делом и общей собственностью.

Лев (23 июля — 22 августа)

В начале этого дня вы стремитесь усердно работать и быть эффективными, потому что хотите получить результаты своих усилий. Тем не менее, во время оповещения о Луне эффективность будет снижаться и возможно, исчезнет. (Просто получайте удовольствие.) Позже днем ​​вам будет приятно поговорить с кем-нибудь по душам.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодняшний день начинается с игривого настроения. (Этот день намного легче, чем вчера.) Долгий обед с другом или веселая общественная прогулка доставят вам удовольствие. После того, как оповещение о Луне закончится, вы закатаете рукава и займетесь делом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Дом, семья и ваша личная жизнь – ваши приоритеты этим утром. На самом деле, некоторые из вас, возможно, захотят провести большую часть дня в коконе дома. Однако, как только оповещение о Луне закончится (см. выше), вы готовы к вечеринке! Планируйте веселый вечер.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы стремитесь поделиться своими идеями, потому что вам есть что сказать. Будьте благоразумны и помните об ограничениях Лунного оповещения, чтобы не соглашаться ни на что важное и не назначать важную встречу. В конце дня дом и уединение будут привлекательными.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы сосредоточены на идеях по зарабатыванию денег, денежных потоках и возможно, покупках. Если это так, помните об ограничениях оповещения о Луне (см. выше). В конце дня, когда оповещение о Луне закончится, короткие поездки, встречи и разговоры с другими будут привлекательными. Вы заняты!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас сильные чувства по поводу различных проблем, потому что Луна все еще находится в вашем знаке. Всегда помните, что в течение двух дней каждого месяца, когда Луна находится в вашем знаке, ваша удача увеличивается! Пришло время попросить вселенную об одолжении. Однако имейте в виду сегодняшнее оповещение о Луне. (См. выше.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня более приятный день по сравнению со вчерашним. Люди счастливее и готовы повеселиться туда-сюда, что вас вполне устраивает. Наслаждайтесь весельем и болтовней с другими. Спортивные мероприятия и игровые занятия с детьми понравятся. К вечеру хочется спрятаться. (Нужен отдых.)

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Более счастливый день! Вам понравится общаться с другими. Вы также будете ценить свое повседневное окружение больше, чем обычно. Ремонт дома и семейные обсуждения также могут быть запланированы. Не принимайте близко к сердцу. После того, как оповещение о Луне закончится, протяните руку и пообщайтесь!

Если ваш день рождения сегодня

Политик Анатолий Чубайс (1966) и актриса Анна Чиповская (1987) сегодня тоже отмечают день рождения. Вы всегда молоды, убедительны и изобретательны. Вы сообразительны, красноречивы и иногда остры на язык. Иногда вы охраняетесь и держитесь на расстоянии от других. Этот год для вас начало свежего, нового девятилетнего цикла, а значит, вы должны быть смелыми и готовыми открыть любую дверь!