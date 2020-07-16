Ежедневный гороскоп. Четверг 16 июля 2020

24, 25 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Лунная тревога

Сегодня нет никаких ограничений для покупок или важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Ваши коммуникативные навыки сегодня превосходны, поэтому это фантастический день для тех, кто занимается продажами, маркетингом, обучением или актерским мастерством. Что бы вы ни говорили, это будет убедительно и энергично, но вы также будете дипломатичны и очаровательны. Убийственное комбо!

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это хороший день денег! Доверяйте своим идеям зарабатывания денег. Вы будете опытны в финансовых переговорах. Вы также цените красивые вещи и хотите купить что-то прекрасное для себя или кого-то еще. Вы можете научить кого-то чему-то о ценностях или финансах.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена со светлой Венерой. Это делает этот день отличным для общения, потому что вы хотите поговорить с другими. Вы будете излучать тепло и энтузиазм, куда бы вы ни пошли. Вам понравится настраивать людей, чтобы они выглядели лучше.

Рак (с 21 июня по 22 июля)

Уединение в прекрасной обстановке понравится вам сегодня. Однако, для некоторых из вас одиночество не совсем правильное описание, потому что ваше скрытое, красивое окружение может включать в себя тайного любовника. О да!

Лев (23 июля — 22 августа)

Это потрясающий день для общения с друзьями или членами групп, потому что вы очаровательны и вам нравится общаться с людьми. Между тем, вы также заряжены амбициями, которые дадут вам возможность работать и многое сделать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Отношения с родителями, боссами, учителями и VIP-персонами сегодня теплые и уютные. Люди, как вы. (Фактически может начаться роман с боссом или лицом, имеющим полномочия.) Если вам нужно принять решение об общей собственности или разрешить спор, вы будете умелыми.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы бы хотели уйти от всего этого и путешествовать ради удовольствия сегодня, если бы могли. И, может быть, вы можете! Некоторые из вас могут начать роман с кем-то, кто «отличается» — возможно из другой культуры или другого происхождения. Вы можете быть уверены, что вы восхитительны сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это интересный день, потому что вы готовы работать и в то же время, другие готовы быть щедрыми по отношению к вам. (Это хорошая вещь.) Ожидайте вознаграждение за ваши усилия. На самом деле, это хороший день, чтобы попросить одолжить что-то, включая кредит или ипотеку в банке.

Стрелец (22 ноября-21 декабря)

Отношения с близкими вам людьми сегодня теплые и дружелюбные, потому что Луна и прекрасная Венера находятся напротив вашего знака. Тем не менее, вы должны быть любезны и готовы к сотрудничеству. Это также кокетливый, веселый день!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у вас много энергии для работы и это хорошо, потому что люди будут сотрудничать с вами. Это означает, что вы можете сделать многое! Вы будете не только продуктивно работать, но и будете реорганизовывать свой дом или помогать родственникам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сделайте большую часть этого времени прямо сейчас, потому что вы стремитесь усердно работать и быть продуктивным. Тем не менее, сегодня вы хотите играть! Однако та же самая энергия, которая делает вас игривыми и общительными с другими, также высвобождает ваши творческие таланты. Вы можете иметь все это!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это идеальный день, чтобы отремонтировать место, где вы живете, чтобы оно выглядело более привлекательно. Кроме того, вы будете наслаждаться развлечениями и дома. На самом деле, вы готовы потратить немного денег, чтобы получить желаемый результат.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Леонид Агутин разделяет ваш день рождения сегодня. У вас пытливый ум. Вы любите семью, но вам нужно ваше собственное пространство. Вскоре вы почувствуете, что завершаете дела, которые начали девять лет назад. Вы отпускаете все, что больше не актуально и переходите к чему-то новому и другому. Это не время потери. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!