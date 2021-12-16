Ежедневный гороскоп: четверг 16 декабря 2021

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок или принятия важных решений с 11:00 до 16:00. После этого Луна переходит из Тельца в Близнецов.

Овен (21 марта — 19 апреля)

До середины января в следующем году у вас будет много энергии, вы будете чувствовать себя бодрыми и будете готовы работать! Все это из-за влияния вашего управителя Марса на ваш товарищ по знаку Огня. Марс вызовет у вас желание путешествовать и исследовать свой мир!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В течение следующих шести недель вы можете столкнуться с разногласиями с другими о совместных ресурсах или о том, как потратить некую сумму денег. Будьте осторожны, чтобы избежать конфликта.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

В течение следующих шести недель Марс будет напротив вашего знака, что случается только раз в два года. Это может вызвать конфликт с партнерами и близкими друзьями, потому что они легко могут раздражаться. (Вот почему терпение будет вашим лучшим другом.)

Рак (21 июня — 22 июля)

В следующие шесть недель вы добьетесь гораздо большего, чем обычно, потому что вы будете много работать и гордиться тем, что делаете. Кроме того, вам будет легко отложить удовольствия на завтра, а сегодня работать. Впечатляет!

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку огненный Марс находится в вашем ближнем Огненном знаке в течение следующих шести недель, вы выиграете. Это будет благоприятное время для всех видов деятельности, особенно для физических нагрузок, потому что вы получите заряд энергии. Вы также будете более эффективны и компетентны, чем обычно, в том, чем вы занимаетесь. «Ура!»

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас будет искушение вести себя компульсивно и неадекватно в следующие шесть недель, пока огненный Марс находится внизу вашей таблицы. Это может вызвать конфликт с семьей. Ваш единственный выход — быть любящими, добрыми и терпеливыми по отношению к другим.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В следующие шесть недель ваша физическая жизнеспособность будет сильнее, чем обычно, что даст вам возможность много работать и многого добиться. Ваше здоровье будет бодрым! Вам могут открыться новые возможности. Вы будете очень убедительны!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Будьте осторожны, потому что в следующие шесть недель у вас возникнет соблазн потратить много денег. Если есть — отлично. Если его нет — не залезайте в долги. К счастью, вы также будете изобретательны в поисках способов использовать свое имущество для достижения цели.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Огненный Марс будет в вашем знаке следующие шесть недель, а это значит, что все аспекты вашей жизни увеличатся. Вы будете усердно работать, чтобы продвигать свои интересы. Вы легко заявите о себе среди других. Вы будете борцом за свои права больше, чем обычно. Вы будете победителем!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте осторожны в следующие шесть недель, потому что кто-то может работать против вас или возможно, они не заботятся о ваших интересах. Если у вас есть подозрение на это, если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так. Предупрежден — значит вооружен.

Водолей (20 января — 18 февраля)

В следующие шесть недель вы будете более физически активны в группах и организациях. Вы легко сформулируете цели и решите их добиваться. Хотя вы можете стать сильным, используйте эту возросшую энергию для координации с другими. Ищите беспроигрышное решение.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Марс будет на вершине вашего графика в течение следующих шести недель, что пробудит ваши амбиции и заставит вас усердно работать, чтобы что-то сделать. Однако это может привести к конфликту с другими людьми, особенно с руководителями. Помните свою цель. Избегайте лишних споров.

Если ваш день рождения сегодня

Композитор Родион Щедрин (1932) и телеведущий Юрий Николаев (1948) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы очаровательны, честны и заслуживаете доверия. В вас есть утонченное духовное качество, которое могут ощутить другие. Вы любите приключения и глубоко понимаете других. Это год служения другим, а это значит, что вы должны заботиться о себе. Некоторые отношения могут закончиться, потому что пришло время.