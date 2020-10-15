Ежедневный гороскоп. Четверг, 15 октября 2020

Предупреждение о Луне

Сегодня, после 2 часов ночи нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня могут возникнуть трудности с начальством, родителями, полицией и даже с партнерами или друзьями. Кто-то может захотеть, чтобы вы отчитывались за себя и свои действия. Вы можете почувствовать себя обманутым. Или это голая силовая игра? Быть осторожен.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вопросы, связанные с политикой, религией и расовыми вопросами, могут сегодня повлиять на вашу работу или ваше здоровье. Избегайте спорных тем, потому что разговоры превращаются в аргументы. Это классический день поломки оборудования или ситуаций. Ааааа!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня день любовных ссор. Успокойтесь, если вы чувствуете, что внутри вас накапливается гнев. Старые модели поведения, возможно, придется изменить, потому что старые способы ведения дел не работают. Иногда трудно в этом признаться. Иногда бывает трудно отпустить.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня тяжело иметь дело с авторитетными лицами, включая родителей и старших членов семьи. Проблема в том, что дела идут не так. Будьте умны и поймите, что не работает. Помните: ваша первая потеря — самая дешевая потеря. Внесите некоторые изменения.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это трудный день, когда приходится иметь дело с братьями и сестрами, родственниками и соседями, особенно если в дело вовлечены люди, облеченные властью. Вы чувствуете себя испытанным. Кто-то недоволен тем, как идут дела. (Может быть, вы.) Осознайте, что изменения необходимо внести. Пора.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Финансовые трудности или вопросы, связанные с чем-то, чем вы владеете, сегодня могут стать серьезной проблемой. Возможно, вам не нравится, как кто-то обращается с тем, что у вас есть, или наоборот, им не нравится, как вы справляетесь с вещами? Вы не можете избежать того, что что-то должно давать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы столкнетесь с мощным давлением со стороны кого-то или даже изнутри? Это потому, что ваш образ жизни сейчас подвергается испытаниям. Все, что не получается, нужно изменить к лучшему, и это все. Надеюсь, это даст вам лучший результат.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Возможно, вы боретесь с идеями и побуждениями, которые, как вы знаете, должны быть удовлетворены. Возможно, это идея или отношение, от которых вы отказались? Или, может быть, вам нужно посмотреть на вещи в новом свете? К счастью, Скорпионы отлично умеют отпускать то, что больше не работает.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это непростой день. Договоренность с группой или другом может не сработать так, как вы хотите. Это означает, что необходимо внести изменения. Возможно, вам даже придется покинуть группу? Одно можно сказать наверняка: ваша первая потеря — самая дешевая потеря. (Правило, по которому я живу.)

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня тяжелый день для родителей, начальников, полиции, учителей и всех, кто наделен властью. Вы почувствуете себя испытанным! Кому-то может не понравиться, как идут дела, поэтому они будут бросать вам вызов. Проблемы могут быть с обеих сторон; тем не менее, изменения необходимы. (Этого нельзя избежать.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Многие люди расстраиваются из-за политических, религиозных и расовых ситуаций. Иногда эти дискуссии могут чего-то достичь. Иногда они просто кричат ​​и кричат. Однако сегодня вы видите, что что-то должно измениться — что-то должно дать. Вы готовы?

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Что-то, связанное с общей собственностью, наследством или богатством вашего партнера, или то, как вы разделяете обязанности, должно измениться. Теперь это очевидно, не так ли? Успокойтесь и примите то, что нужно сделать. Избавьтесь от того, что не работает. Быть сильным.

Если твой день рождения сегодня

Рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов (1961), певец Николай Басков (1976) и актер Нкути Гатва (1992) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вашим друзьям нравится ваше остроумие и интеллект. Этот год будет для вас более спокойным. Делайте все возможное, чтобы сотрудничать с другими, потому что ваше взаимодействие с другими будет важным. Всегда ищите способы быть добрыми и полезными. Если вы открыты в общении с другими, ваши деловые и личные отношения принесут вам пользу.