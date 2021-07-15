Ежедневный гороскоп: четверг 15 июля 2021

5, 6 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Дева ♍

Предупреждение о Луне

После 7:45 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы сочувствуете члену семьи, особенно родителю. Что-то внутри вас чувствует потребность помочь родственнику или выслушать его мнение. Или вы можете захотеть расслабиться дома и созерцать мир.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы более чувствительны к своему окружению. Вы могли бы пожелать, чтобы вы могли улучшить или помочь сделать что-то лучше. Вы также можете потеряться сегодня в мире фантазий и проводить время в мечтах.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Когда дело доходит до денег и вашего имущества сегодня, может возникнуть одна из двух крайностей. Возможно, вы захотите поделиться тем, что у вас есть, с кем-то, кому повезло меньше. Или вы можете захотеть потратить деньги на великолепные, роскошные вещи. Это лотерея.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ваша способность настраиваться на нюансы и тонкие чувства окружающих сегодня сильна. Из-за этой чувствительности вы почувствуете, нужна ли кому-то ваша помощь. В таком случае вы, скорее всего, предложите помощь.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы будете счастливы найти сегодня несколько минут тишины, чтобы насладиться тишиной и покоем, чтобы расслабиться. Или вы можете выбрать йогу, медитацию или какое-то спокойное созерцание. Вы также можете быть счастливы вздремнуть после обеда? Сегодня нежный день.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Друг или группа людей могут вдохновить вас заняться благотворительностью вместе с другими. Вы можете работать с другом, чтобы помочь нуждающемуся. Вы также можете добровольно посвятить свое время организации, которая способствует благополучию тех, кому повезло меньше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

С Луной в вашем знаке сегодня вы чувствуете себя более эмоционально, чем обычно. Между тем, Солнце в верхней части вашего графика будет привлекать внимание положительным образом. Люди видят в вас харизматичного, заботливого и сострадательного человека. Вот почему к вам может обратиться кто-то, кому нужна помощь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ваш идеализм пробуждается сегодня, поэтому вы можете захотеть помочь людям в другой стране, которые страдают. Это же влияние может также усилить ваше понимание красоты, поэтому вам понравятся музеи, художественные галереи и другие произведения искусства и ремесла.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя сегодня вы можете быть сосредоточены на совместной собственности, наследстве, богатстве и ресурсах других людей, вы почувствуете удовлетворение, если сможете собрать средства или направить ресурсы и деньги туда, где они действительно необходимы — возможно, на потребности детей или страдающих животных. .

Козерог (22 декабря — 19 января)

Обсуждение с партнером или близким другом сегодня будет деликатным, взаимно добрым и восприимчивым. Вы почувствуете, что можете быть откровенными и честными с этим человеком и в свою очередь, они ответят вам взаимностью, а также будут откровенны и честны с вами.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Если возможно, вы будете использовать свое влияние на работе, чтобы помочь коллеге или поддержать кого-то сочувствующим плечом, потому что сегодня вы более настроены. А поскольку вы более настроены, вы видите, как некоторые люди могут быть обеспокоены или страдать.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы на связи со своей музой, поэтому это отличный день для тех из вас, кто занимается искусством или возможно, хочет проявить свои творческие таланты. Романтика будет идеалистической. Вы также почувствуете сочувствие и заботу о потребностях детей.

Если ваш день рождения сегодня

Программист Макс Левчин (1975) один из создателей PayPal — крупнейшей в мире системы электронных платежей, актриса Жанна Эппле (1964) и лидер группы «Сплин», музыкант Александр Васильев (1969) сегодня делятся своим днем ​​рождения. Дом и семья важны для вас. Вы чуткие и заботливые. Вы ориентированы на детали, потому что вы наблюдательны и аналитичны. В девятилетнем цикле это ваши девять лет, что означает, что вы завершаете то, чем занимались последние девять лет. Пора отпустить, чтобы подготовиться к новому циклу в следующем году.