Ежедневный гороскоп, четверг 15 августа 2019

14, 15 лунный день. Полная Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

У нас сегодня «все ясно», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это отличный день для общения с другими людьми, поэтому вам понравится тусоваться с друзьями. Вам также понравится ваше участие в клубах, группах и ассоциациях. Разговор с подругой может быть значимым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы будете высоко, именно сегодня и когда это произойдет – вы будете казаться вежливым, космополитичным и богатым для других. Это все дым и зеркала. Наслаждайтесь этой приятной рекламой и максимально используйте ее. Почему бы и нет?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы жаждете приключений и стимуляции, вы хотите сделать что-то другое сегодня! В идеале вы должны путешествовать туда, где никогда не были. Был бы билет. Но если вы не можете путешествовать, тогда делайте что-то другое. Немного встряхните свою рутину!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня вам следует заняться непонятными делами в отношении задолженности, налогов, бюрократических проволочек, страховых вопросов, наследства и всего, что связано с общим имуществом. Вы обнаружите, что не возражаете против этого. Как только вы начнете, вам действительно понравится.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня Луна находится напротив вашего знака, что означает, что вы должны идти более на уступки, имея дело с другими. Это просто требует некоторого благородства, некоторого очарования и изящного размещения. В конце концов, с четырьмя планетами в вашем знаке, вы можете позволить себе согнуть колено.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы по-прежнему незаметны. Тем не менее, сегодня вам нравится ваша работа и работа с другими. Групповые занятия позитивны и оптимистичны. Вы также можете участвовать в поездках, связанных с работой, или общаться с людьми из других стран и разных культур.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это отличный день для вечеринки! Приложите усилия, чтобы наслаждаться компанией других. Позвоните другу или встретьте кого-нибудь на ланч. Спортивные мероприятия, игровые занятия с детьми и все, что связано с искусством, порадуют вас сегодня. Это отличный день свиданий и замечательный для флирта и романтики.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы не можете быть всем для всех людей все время. Вот почему сегодня идеальный день для отдыха дома и перевести дух. Вы также можете быть более связаны с родителем или родственницей. Вы были активны и амбициозны, но сегодня вам нужно расположиться ближе к дому.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Это быстрый, интересный день. Вы хотите поговорить с другими, потому что хотите что-то объяснить. Вы хотите рассказать кому-нибудь о чем-то или донести свои взгляды. Вот почему вам будет скучно или нетерпеливо, если люди будут баловаться мирской болтовней.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Деньги, денежные потоки, финансовые переговоры, а также что-то, что связано с вашими движимыми вещами, находятся в центре вашего внимания сегодня. На самом деле, это хороший день денег, что делает его хорошим днем ​​для катания и заключения сделок. Все, что вы делаете, может увеличить ваше богатство в будущем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с счастливыми, денежными мешками Юпитера. Это делает его очень хорошим днем ​​для бизнеса, а также хорошим днем ​​для продвижения внутреннего мира и счастья и вашей личной жизни. Все хорошо с миром, и вы довольны жизнью.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Хотя вы усердно работаете и, вероятно, будете усердно работать сегодня, тем не менее, вы чувствуете себя спокойно и довольными собой сегодня. Вы видите, что, пока вы делаете все, что в ваших силах, это все, что вы можете сделать. Нет необходимости в суждении. Не нужно сожалеть.

Если ваш день рождения сегодня

Певец Тимати и певица Нюша сегодня делятся твоим днем ​​рождения. Вы бдительный и быстрый. В частности, вы отличный коммуникатор. Это год преподавания и обучения. Вы можете узнать что-то глубокое, что направляет вас в новом направлении, которое имеет решающее значение для вашего успеха в следующем году. Начните изучать медитацию, йогу или любую дисциплину, которая поможет вам лучше понять, кто вы есть.