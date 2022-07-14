Ежедневный гороскоп: четверг 14 июля 2022

Оповещение о Луне

15, 16 лунный день. Убывающая Луна.

Сегодня после 4:30 утра нет никаких ограничений на покупки или важные решения сегодня. Луна в Водолее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы можете погрузиться в мечты и фантазии, что может быть весело, потому что это побег из вашего повседневного мира. Однако реальный мир все еще существует. Имейте это в виду. Будьте осторожны с обещаниями, которые вы не можете выполнить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Будьте осторожны с финансовыми решениями, потому что все может быть не так, как кажется. Сегодня принятие желаемого за действительное не обязательно сделает это так. Будьте особенно осторожны при покупке роскошных, легкомысленных вещей, потому что вы можете пожалеть об этих покупках позже. Сохраняйте чеки!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы можете принять желаемое за действительное, имея дело с другими, что может создать ситуацию, в которой вы почувствуете себя разочарованным. У всех нас есть мечты и фантазии, но реальность нашего повседневного мира совсем другая. Кроме того, невысказанные ожидания почти всегда приводят к разочарованию.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы можете искать спасения от обязанностей вашего повседневного мира. У всех нас бывают такие моменты. Иногда можно отсрочить неизбежное, но в целом ваша жизнь пойдет более гладко, если вы будете готовы к тому, что действительно произойдет.

Лев (23 июля — 22 августа)

Говоря сегодня с друзьями и группами, убедитесь, что ваши ожидания остаются на реалистичном уровне. Если вы ожидаете от других слишком многого, вы неизбежно будете разочарованы. Помните, что все мы хрупкие смертные, пытающиеся изо всех сил справиться с собственной реальностью. Так было всегда.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня легко неправильно понять, чего могут ожидать от вас родитель, начальник или кто-то, наделенный властью. Не делайте предположений. Будьте откровенны с этим человеком. Скажите им, что по вашему мнению, они хотят от вас, чтобы вы оба были на одной волне. Убедитесь, что вы знаете, чего они ждут от вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Будьте осторожны, чтобы не попасться на чьи-то грандиозные идеи, особенно если у вас есть сомнения. Многие люди говорят вещи, которые не имеют под собой реальной основы. Они говорят вещи, которые люди хотят слышать, даже если они не имеют отношения к фактам. Если вы думаете, что происходит что-то подозрительное — это так!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это сложный день для важных дискуссий о совместном имуществе, страховых спорах или о том, как поступить с наследством, потому что сегодня люди склонны принимать желаемое за действительное. Это означает, что они могут отказаться видеть реальные факты. Не будьте королевой отрицания. (Вы умнее этого.)

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хотя Венера находится напротив вашего знака, это может способствовать теплым отношениям с окружающими; сегодня Нептун на картинке омрачит ситуацию и внесет путаницу. Нептун может поощрять манипулирование и чувство вины. Цените и уважайте своих друзей.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если люди собираются помочь вам с проектом или вашей работой, будьте благодарны. Если вы думаете, что кто-то пытается вас винить, избегайте этого. Будьте прямолинейны и выражайте признательность, если кто-то помогает вам. Избегайте сентиментальности или неискренности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку Луна сегодня находится в вашем знаке (она делает это два дня в месяц), вы будете испытывать более сильные эмоции по поводу вещей. Эти чувства могут быть связаны с романтическими отношениями, а также с вопросами, связанными с вашими детьми или общественными мероприятиями. Оставайтесь приземленными и реалистичными.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Поскольку мы так много вложили в наши семьи, семейная жизнь может быть нашей самой большой областью разочарования и недопонимания. Сегодня вы можете разочароваться в члене семьи. Если да, спросите себя, сказали ли вы им, каковы были ваши ожидания?

Если ваш день рождения сегодня

Певица Пелагея (1986) и актер Виталий Гогунский (1978) празднуют сегодня день рождения. Вы чуткий заботливый и щедрый человек, который поможет нуждающимся. Хотя вы кажетесь беззаботным, лично вы серьезный человек. Этот год — конец девятилетнего цикла, а это значит, что вы завершите дела и закончите крупные проекты. Отпустите все, что вас сдерживает. Время провести инвентаризацию.