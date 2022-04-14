Ежедневный гороскоп: четверг 14 апреля 2022

Оповещение о Луне

13, 14 лунный день. Растущая Луна.

Избегайте покупок или принятия важных решений сегодня с 14:00 до 17:00. После этого Луна переходит из Девы в Весы.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Остерегайтесь тенденции придираться сегодня, особенно на работе. Вы можете быть таким, когда имеете дело с домашним животным или с проблемами, связанными с вашим здоровьем. Вместо этого плывите по течению и позвольте этому быть. Иногда совершенство переоценивают.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это может быть творческий и веселый день, если только вы не решите настроить все так, чтобы вы получали удовольствие от чего-то. Не делайте этого. Пусть фишки падают, где могут, потому что по всей вероятности, все обернется очень хорошо. Расслабляйтесь.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Чтобы сохранить мир дома или во время разговора с членами семьи сегодня, лучше всего идти вместе, чтобы ладить. Конечно, с вашим быстрым умом вы видите лучшие варианты. Но, возможно, другие не хотят слышать об этих возможностях. Будьте проще.

Рак (21 июня — 22 июля)

Говоря сегодня с другими, вы можете настаивать на том, чтобы что-то было правильным, возможно, даже исправляете чью-то грамматику? (Людям это нравится.) Помните о духе и общем замысле того, что кто-то имеет в виду и не зацикливайтесь на деталях.

Лев (23 июля — 22 августа)

Люди никогда не равнодушны к деньгам и хотя вы очень щедрый знак, вы также не равнодушны к деньгам. Однако, если сегодня вы станете приверженцем финансовых вопросов или возможно, чего-то, что у вас есть, это может кого-то раздражать. Такое случается.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте терпеливы, разговаривая сегодня с партнерами и близкими друзьями, потому что ваша склонность исправлять вещи и замечать небольшие ошибки или видеть, «что не так на этой картинке», может навредить кому-то из ваших близких. Отношения с другими будут намного лучше, если вы дадите им некоторую слабину.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Больше, чем любой другой знак, на вас влияет ваше окружение. Освещение, цвета, запахи — они влияют на вас. Сегодня вы можете чувствовать себя немного некомфортно или критиковать что-то, что вас беспокоит. Это может быть внешним, это может быть внутренним. К счастью, недолго. Расслабляйтесь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Легко критиковать других, не только врагов, но и друзей. Естественно, это означает, что мы смотрим на мир «критическим взглядом», а значит подходим с точки зрения критики. Это выбор. С другой стороны, вы можете исходить из точки восхищения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы можете почувствовать, что кто-то льет дождь на ваш парад, особенно кто-то, наделенный властью, например полиция, начальник, родитель или учитель. Это определенно может ослабить ситуацию. Однако не позволяйте этому влиять на вас. Это только на сегодня.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вас могут обескуражить сегодняшние новости или что-то в СМИ. Некоторые из вас также будут обескуражены тем, что запланированная поездка окажется под угрозой или невозможна. Это может разочаровать. После полнолуния в субботу все может измениться.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовые вопросы и проблемы, связанные с общей собственностью, наследством, налогами и долгами, сегодня могут обескураживать. Все не так, как вы надеялись. На самом деле, ваши финансы улучшатся!

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Отношения с партнерами и близкими друзьями сегодня могут быть натянутыми из-за того, что один из вас критикует другого. Что ж, если одно критично, то и другое будет критично, создавая порочный круг. Секрет в том, что этот цикл легко разорвать, предложив дополнение. Вуаля!

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Кристина Асмус (1988) и Пётр Мамонов (1951-2021) родились в этот день. Вы позитивны, смелы и готовы взять быка за рога. Тем не менее, вы также грациозны, обаятельны и игривы. У вас сильная духовная сторона. Этот год посвящен служению другим, заботе о себе и своих обязанностях перед семьей. Возможно, вы захотите изучить искусство или возможность преображения.