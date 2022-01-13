Ежедневный гороскоп: четверг 13 января 2022

Оповещение о Луне

11, 12 лунный день. Растущая Луна

Сегодня нет ограничений для покупок или принятия важных решений. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговоры с вашими ежедневными контактами важны для вас сегодня. Вы не возьмете их случайно. Вы хотите, чтобы произошло что-то настоящее и искреннее, а не поверхностная болтовня о погоде. (Хотя в последнее время погода не такая поверхностная.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

У вас сегодня на уме деньги. Вот почему вы можете быть сосредоточены на своих вещах. Возможно, вы захотите что-то почистить, отремонтировать или как-то позаботиться об этом. Вы можете чувствовать себя собственником и не хотеть одалживать что-то кому-то.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня Луна в вашем знаке, что сделает вас более эмоциональным, чем обычно. Однако есть и положительная сторона: в течение двух дней каждого месяца, когда Луна находится в вашем знаке, ваша удача немного улучшается! Попробуйте. Попросите вселенную об одолжении.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня вы предпочитаете играть сдержанно или работать за кулисами, потому что так вам удобнее. Вы чувствуете себя более комфортно. Безопаснее. Поэтому держитесь подальше от внимания. Найдите укромное место для работы. Устройтесь поудобнее с напитками и закуской.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня ваше взаимодействие с друзьями и группами важнее. Разговор с другом может иметь большое значение. Возможно, этот человек подтолкнет вас к переоценке ваших будущих целей? Вы также можете подумать о своих отношениях с группой.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В течение двух дней в месяц Луна находится на самом верху вашей карты, что привлекает к вам внимание. В частности, начальство, родители и полиция замечают вас больше, чем обычно. Сегодня на вас смотрят, так что будьте бдительны на случай, если вам придется что-то контролировать.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня вы жаждете путешествовать или сделать что-то, чтобы расширить свой кругозор. Вы жаждете жизни, приключений и ярких впечатлений! Если вы можете путешествовать, во что бы то ни стало, сделайте это. Если нет, отправляйтесь туда, где вы никогда не были. Встряхнитесь немного. Поговорите с людьми, которых вы обычно никогда не увидите.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня ваши эмоциональные переживания более интенсивны, чем обычно. Например, вы можете привлекать к себе сильных людей. Возможно, вы желаете чего-то, что принадлежит кому-то другому? Вы можете испытывать зависть или ревность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поскольку Луна сегодня находится прямо напротив вашего знака, это означает, что вы обратите свое внимание на свои самые личные отношения: супруги, близкие друзья и партнеры. Возможно, вы немного нуждаетесь. Конфликты будут более эмоциональными. Остерегайтесь резких рефлексов. Найдите минутку, чтобы все обдумать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Скорее всего, вам придется выделить какую-то часть своего дня, чтобы оказать кому-то услугу или сделать одолжение или поработать от их имени. Это не значит, что вы мученик. Это просто то, что происходит. Сегодня вы также можете больше думать о своем здоровье или о домашнем питомце.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это игривый, веселый день! Вы хотите играть и общаться с другими. Спортивные мероприятия, веселые мероприятия с детьми, общественные мероприятия, кино, театр, продолжительные обеды и ужины с друзьями будут отличным выбором. Романтика может заставить ваше сердце биться чаще.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вы будете рады уединиться дома и расслабиться в знакомой обстановке, потому что это приятно. Вы также будете приветствовать возможность немного понаблюдать за окружающими и подвести итоги своей жизни и того, что происходит в данный момент. (Хорошо время от времени проверять.)

Если ваш день рождения сегодня

Певец Алексей Глызин (1954) и актриса Ирина Апексимова (1966) сегодня отмечают день рождения. Вы настолько сосредоточены, что стремитесь достичь того, чего хотите. Вы умны, трудолюбивы и организованны. Это позволяет добиться многого. Это более спокойный, медленный год с более сильным акцентом на партнерские отношения и тесную дружбу. Найдите время для себя, чтобы сосредоточиться на своих потребностях.