Ежедневный гороскоп. Четверг 13 мая 2021 года

2, 3 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Близнецы ♊

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Близнецах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вы будете удивлены, узнав что-то новое и необычное в следующие два месяца. Ваша способность узнавать больше о духовных аспектах своей жизни возрастет по мере того, как вы соприкоснетесь с глубокими и значимыми ценностями. (Это может показаться странным, но это правда.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Ваша популярность увеличится в ближайшие 10 недель. В самом деле, вы не только получите удовольствие от компании друзей и групп — эти люди действительно принесут вам пользу. Это же окно — прекрасное время, чтобы поразмышлять о своих надеждах, идеалах и желаниях на будущее.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Что-то хорошее готовится! В течение следующих нескольких месяцев вы можете получить повышение по службе, общественное признание, похвалы, награды или каким-либо образом восхищаться своими профессиональными достижениями. Некоторые из вас могут путешествовать по работе. Большое волнение!

Рак (21 июня — 22 июля)

В следующие несколько месяцев перед вами откроется множество возможностей, которые расширят ваши взгляды на вещи и откроют для вас более широкий мир. Некоторые из вас поедут в зарубежные страны (хотя это маловероятно). Вы можете присоединиться к группе по повышению осведомленности или исследовать философские и религиозные идеи.

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваше финансовое положение улучшится в следующие несколько месяцев, потому что к вам будут приходить деньги из других источников. Это может означать возврат денег от государства или косвенную выгоду из-за бонуса, который получает ваш партнер. Может это наследство?

Дева (23 августа — 22 сентября)

У вас есть прекрасная возможность насладиться индивидуальными встречами в следующие несколько месяцев. Отношения с окружающими станут оптимистичнее и дружелюбнее. Если вы выйдете замуж в ближайшие несколько месяцев, ваш партнер может стать старше, богаче или солиднее. Это хорошее время, чтобы увидеть профессионала или эксперта.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хорошие новости! В ближайшие несколько месяцев ваше здоровье значительно улучшится. Вы почувствуете себя сильнее, бодрее и довольны собой. Многие из вас улучшат свою работу или получат более высокооплачиваемую работу. Некоторые из вас также будут исследовать поездки, связанные с работой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Повезло вам! В следующие 10 недель у вас будет больше возможностей для выражения своих творческих стремлений и художественных талантов. Романтика расцветет! Возможен новый роман. Отношения с детьми улучшатся и некоторые из вас могут ускользнуть в отпуск.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Различные сценарии, связанные с вашим домом и семьей, порадуют вас в ближайшие 10 недель. Члены семьи будут более любящими и щедрыми по отношению друг к другу, потому что произойдет что-то, что заставит вас наслаждаться своим домом больше, чем обычно. Вы также можете получить выгоду от продажи недвижимости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вы входите в захватывающее окно продолжительностью около 10 недель, когда ваши планы на будущее будут более амбициозными. Вы можете чему-то научиться или продолжить обучение. Отношения с братьями, сестрами и родственниками станут более оптимистичными и счастливыми. Приготовьтесь к веселой игре!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Вы будете счастливы, узнав, что удачливые денежные мешки Юпитера только что переехали в ваш дом денег на 10 недель, а это значит, что вы каким-то образом увеличите свои доходы или увеличите свои активы. Скорее всего, вы станете богаче! Доверяйте своим идеям зарабатывания денег.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В течение коротких 10 недель счастливый Юпитер посетит ваш знак впервые с 2010 года. Это чудесный бонус! Это сигнализирует о начале нового цикла в вашей жизни, особенно цикла обучения и получения нового опыта. Вы легко привлечете к себе людей и ресурсы. Ура!

Если ваш день рождения сегодня

Музыкант Стиви Уандер (1950), певица Маша Распутина (1964) и актер Роберт Паттинсон (1986) сегодня делятся вашим днем ​​рождения. Людей развлекает ваше остроумие. Вы умны, сообразительны и хорошо подготовлены. Вы гордитесь своим профессиональным подходом к вещам и надеетесь, что другие поступят так же. В предстоящем году многие из вас примут решение, которое приведет к серьезным изменениям в вашей жизни. Оставайтесь гибкими, чтобы вы могли оценить все варианты.