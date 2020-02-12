Ежедневный гороскоп. Четверг 13 февраля 2020

20, 21 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

У нас сегодня «все чисто», чтобы делать покупки и заниматься бизнесом. Луна в Весах.

Овен (21 марта-19 апреля)

Это позитивный день, особенно для общения с близкими друзьями и партнерами. Вы будете рады видеть других и они будут рады видеть вас. Тем не менее, сегодня у других есть рычаги влияния, а это значит, что вы должны им поклониться.

Телец (20 апреля — 20 мая)

На работе это отличный день для путешествий или общения с зарубежными странами и другими культурами. Это также отличный день для встреч, потому что вы достигнете большего, сотрудничая с другими. Что-то позитивное, возможно, связанное с домашним животным, поднимет вам настроение.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это прекрасный день для общения! Выйдите и наслаждайтесь обществом других. Игривая деятельность с детьми понравится. Романтика в воздухе, плюс вы будете наслаждаться искусством. Спортивные мероприятия и все, что связано с миром развлечений, порадуют вас!

Рак (21 июня-22 июля)

Сегодня для вас открыты два противоположных варианта, вы можете захотеть устроиться дома, чтобы учиться и исследовать свой внутренний мир. Или вы можете пригласить людей к себе домой и насладиться собранием, на котором изучаются идеи или способы что-то сделать, особенно с людьми из других культур.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы находитесь в позитивном настроении сегодня, которое расширяет возможности. Это правда, что когда вы думаете как победитель, вы – победитель! Ум очень силен. Сегодня вы можете использовать свой позитивный настрой в своих интересах. Вы также можете убедить других.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это хороший день денег. Ищите способы увеличить свой доход или получить больше прибыли. Вы также можете купить то, что вам нравится, что увеличивает ваши активы. Возможно, что-то будет выглядеть лучше, чем есть, но солидно. Тем не менее, сделайте свою домашнюю работу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня Луна в вашем знаке танцует с Юпитером. Это заставляет вас чувствовать себя доброжелательным и щедрым к каждому. Это также повышает ваш интерес к религии, философии и эзотерическим предметам, поэтому вы будете наслаждаться бурными дискуссиями по глубоким вопросам.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня вы будете наслаждаться своим одиночеством, потому что оно даст вам возможность открыть для себя что-то значимое в вашем внутреннем мире. Это может быть тонкое осознание или принятие или признание чего-либо. Что бы это ни было – это повысит вашу уверенность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Отношения с другими, особенно в групповых ситуациях, сегодня на высоте. Наслаждайтесь разговорами с клубами, конвенциями, классами, командами или любыми видами встреч. Вполне вероятно, что вы будете вдохновлять других и заставлять их чувствовать себя достойными или достойными успеха.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это мощный день для вас, потому что вы выглядите великолепно в глазах других, особенно боссов, родителей, учителей и VIP-персон. Все думают, что вы как котик. И действительно, вы такой и есть! Поскольку вы выглядите как победитель, выберите этот день, чтобы сделать свой шаг и спросить, что вы хотите. (Вы можете получить это.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Путешествие порадует вас сегодня, потому что вы хотите делать все, что выводит вас из повседневной рутины. Вы хотите расширить свой кругозор! Вы хотите узнать что-то новое! Вы хотите увидеть новые места и встретить новые лица! Если вы не можете путешествовать, то учитесь или будьте туристом в своем городе. Исследуйте мир вокруг вас.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день для обсуждения того, как разделить или поделиться чем-то вроде наследства или чего-либо, связанного с общим имуществом, потому что вы будете пахнуть розой. Потому что боги одобряют вас сегодня, подойдите к тарелке!

Если ваш день рождения сегодня

Актер Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина в сериале «Счастливы вместе» и музыкант, певец, автор песен, участник бит-квартета «Секрет», актер Максим Леонидов разделяют ваш день рождения сегодня. У вас есть гуманитарные ценности. Иногда вас считают эксцентричным, тем не менее, люди уважают вас. Вы прокладываете новые пути в области по вашему выбору. В этом году вы завершаете многие вещи, которые начали девять лет назад, отпуская то, что больше не актуально и переходя к чему-то новому и другому. Вы облегчаете свою нагрузку, чтобы подготовиться к новым начинаниям!