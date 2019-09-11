Ежедневный гороскоп. Четверг 12 сентября 2019

13, 14 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Лунная тревога

Осторожно: избегайте покупок или важных решений весь день. Луна в Водолее.

Овен (21 марта-19 апреля)

Есть оповещение о Луне на весь этот день. Не заставляйте себя слишком сильно. Наслаждайтесь общением с другими. Решите повеселиться. Держите ситуации легкими. Но не делайте покупки – ограничьте свои расходы едой, газом и развлечениями.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Это сложный день, потому что весь день – Лунная тревога. Успокойтесь. Избегайте важных решений и ограничивайте свои расходы едой, газом и развлечениями. (Тем не менее, это веселый, творческий день!)

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сделайте что-нибудь другое сегодня. Отправляйся туда, где никогда не были. Встречайте новые лица и увидьте новые места. Тем не менее, ограничьте свои расходы едой, газом и развлечениями, потому что весь этот день – предупреждение о Луне. Это означает, что ваша эффективность может пострадать, но вам будет весело болтать с другими.

Рак (21 июня-22 июля)

Если вы будете стараться придерживаться своей повестки дня, вы будете разочарованы сегодня, потому что весь день – Лунная тревога. Однако, если вы немного просвятитесь, вы обнаружите, что вы полны творческих, оригинальных идей! Запишите их. Но не действуйте по ним до завтра. Не ходите по магазинам.

Лев (23 июля — 22 августа)

Поскольку вы уделяете большое внимание финансовым вопросам, денежному потоку и доходам – ​​важно знать, что весь этот день – оповещение Луны, что означает избегать важных решений и ограничивать расходы на еду, газ и развлечения. Тем не менее – веселитесь!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Даже если вы наделены четырьмя планетами в вашем знаке, сегодня ваша эффективность, особенно на работе, пострадает из-за предупреждения о Луне. (Это затрагивает всех.) Ожидайте задержек, нехватки и глупых ошибок. Тем не менее – это может быть приятным днем. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы не могли бы сделать слишком много сегодня, потому что вы готовите только на двух конфорках. Не бойтесь, все немного сбиты с толку и не в фокусе из-за сегодняшнего предупреждения о Луне, которое действует весь день. Но это отличный день для творческих идей и болтовни. (Не для покупок.)

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это идеальный день, чтобы пообщаться и повеселиться с другими. Если вы посещаете встречи, наслаждайтесь дискуссиями, но не соглашайтесь ни на что важное. Подождите до завтра. Точно так же смотрите только на витрину магазина. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения — весь день.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваше внимание по-прежнему сосредоточено на ваших отношениях с боссами, родителями и авторитетными фигурами. Да, люди вас замечают! Поэтому для вас важно знать, что весь этот день является предупреждением о Луне – никаких важных решений и ограничьтесь расходами на еду, газ и развлечения.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это замечательный день, чтобы исследовать новые идеи и придать новый импульс вещам. Вам легко понять различные подходы и увидеть оригинальные способы ведения дел. Тем не менее, дождитесь завтрашнего дня, чтобы принять решение по любым важным вопросам. Не ходите по магазинам. (Лунная тревога весь день.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Поскольку для вас особое внимание уделяется финансовым вопросам, важно, чтобы вы знали, что сегодня существует оповещение о Луне весь день. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения. Не подписывайте важные документы. Отложите важные решения до завтра.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вам понравится общаться с партнерами и близкими друзьями сегодня — без вопросов. Все сегодня – это Лунная тревога, и во время любой Лунной тревоги люди чувствуют дружелюбие и общительность. Кроме того, они полны творческих идей! Тем не менее, вы не можете доверять ничему. Ограничьте расходы на еду, газ и развлечения.

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Татьяна Доронина и политик Элла Панфилова делят сегодня ваш день рождения. Вы практичный человек с пытливым умом. Вы цените поиск любви в своей жизни. Это веселый год. Наслаждайтесь возросшей популярностью и дружескими отношениями. В этом году вы будете более благодарны за свою жизнь и будете ежедневно ценить счастье и красоту вокруг вас. Вы сделаете важный выбор – выбирайте с умом.