Ежедневный гороскоп. Четверг 12 ноября 2020

26, 27 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Предупреждение о Луне

Сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вы амбициозны. В частности, вы стремитесь к тому, чтобы ваша репутация была прочной и стоящей. Вам нужно уважение к тому, что вы делаете, а также признание. В этом нет ничего плохого, потому что вы заслуживаете похвалы за то, что сделали.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня у вас твердые взгляды, особенно на политику, религию или национальные вопросы. В случае необходимости вы будете защищать эти взгляды, потому что верите в них. Вы также хотите видеть улучшения в широком смысле, которые затрагивают людей как далеко, так и находящихся поблизости. Почему нет?

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вы чувствуете себя воодушевленными, потому что знание того, что вы можете работать с ресурсами и богатством других (особенно вашего партнера), позволяет вам строить планы относительно того, чего вы хотите достичь. Вы также хотите сделать что-то для улучшения собственного благополучия.

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня у вас есть четкие представления о том, чего вы ждете от самых близких друзей и партнеров. Фактически, вы можете предложить реформы или улучшения самих отношений, потому что всегда есть способы улучшить наши самые близкие связи с другими.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это идеальный день, чтобы заняться чем-то, что улучшит ваше здоровье или силу. Между тем у вас есть твердые представления о том, чего вы хотите достичь сегодня и вы будете очень много работать, чтобы достичь своих целей. Вы сегодня очень взволнованы.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня вы испытываете страсть к романтике. Возможно, вы не менее увлечены проблемами со своими детьми. Те из вас, кто работает в сфере искусства, также будут увлечены тем, что вы создаете или пытаетесь достичь. Эта страсть придаст вам энергии для достижения желаемых результатов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Окружающая среда влияет на вас больше, чем на любой другой знак. Возможно, именно поэтому сегодня вы хотите улучшить свой дом и свое окружение. Вы хотите избавиться от ненужного и улучшить то, что хотите сохранить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы будете чрезвычайно убедительны во всех своих сегодняшних обсуждениях с другими людьми, поэтому это хороший день для тех из вас, кто преподает, продает, действует или пишет. Ваши слова сильны! Это потому, что вы много вкладываете в то, что хотите сказать.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вы стремитесь увеличить свой заработок или зарабатывать деньги сегодня. Вы хотите сделать что-то, что увеличит ваше богатство и ваши активы. К счастью, это действительно возможно. Оглянитесь вокруг и проявите изобретательность, потому что вы можете это сделать!

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня же реалистично посмотрите в зеркало и спросите, что вы можете сделать, чтобы улучшить впечатление, которое вы производите в повседневной жизни. Вы цените уважение и статус. И, как вы хорошо знаете, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Некоторые из вас сегодня могут соприкоснуться с более глубокими духовными ценностями. Это потому, что вы видите, что у вас есть шанс на самосовершенствование, вероятно, так и будет. Римский император Марк Аврелий сказал: «что не хорошо для улья, не может быть хорошо для пчел». Он также сказал: «Наша жизнь — это то, что делают наши мысли».

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня у вас сильное стремление к власти, которое может проявляться в том, как вы общаетесь с группами или друзьями. Вы хотите добиться чего-то, что принесет вам признание и вы знаете, что сделаете это в сотрудничестве с другими.

Если ваш день рождения сегодня

Певица и ведущая Юлия Ковальчук (1982) и писатель Юрий Поляков (1954) делятся сегодня вашим днем ​​рождения. Вы смелы и обаятельны. У вас хороший вкус и вы любите комфорт своего создания. Вы полны решимости получить то, что хотите. В этом году отпустите то, что больше не актуально или полезно, и перейдите к чему-то новому и необычному. Это не время потерь. Наоборот! Вы уменьшаете нагрузку, чтобы освободить место для новых начинаний!