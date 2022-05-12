Ежедневный гороскоп: четверг 12 мая 2022

Оповещение о Луне

12, 13 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня после 2:40 утра нет ограничений на покупки или принятие важных решений. Луна в Весах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня Луна находится в знаке, противоположном вашему знаку, а это значит, что вы должны сотрудничать с другими. Вы должны быть готовы идти на уступки имея дело с ними. Это может спровоцировать интересный разговор с братом, сестрой или соседом. Оставайтесь открытым.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вам, возможно, придется поставить свои личные соображения на второе место перед чьими-то еще. Или может быть, вы должны сотрудничать с определенной ситуацией, особенно на работе? Вы не мученик. Просто так проходит ваш день. Ничего страшного.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не упускайте возможности насладиться общественной прогулкой или развлекательным событием, потому что это порадует вас сегодня. Это могут быть занятия с детьми, искусство, мир развлечений или что-то связанное со спортом. Это также может быть связано со старым знакомым.

Рак (21 июня — 22 июля)

Это было популярное время для вас, а это значит, что временами вы были всем для всех людей. Это может быть утомительно! Вот почему сегодня может быть ваш идеальный шанс перевести дух и спрятаться дома. Найдите укромное местечко, где вы сможете пополнить запасы.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня у вас есть острая потребность в самовыражении. Вы хотите, чтобы вас услышали, потому что вам нужно сказать что-то важное. Вы не хотите быть вовлеченным в поверхностные разговоры, которые вы считаете пустой тратой времени. Вы хотите реального обмена с кем-то.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Поскольку Луна находится в вашем Доме заработка, сегодня вы будете эмоционально отождествлять себя со своим имуществом и своим богатством. Вот почему у вас может быть сильная привязанность к чему-то. Некоторые из вас могут оказаться в ситуации, когда вы почувствуете, что должны защищать себя.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня и завтра Луна в вашем знаке. Это происходит каждый месяц в течение примерно двух дней и когда это происходит, это дает вам небольшое преимущество перед всеми остальными знаками. Однако это также может сделать вас более эмоциональным, чем обычно. Помните об этом.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Это вполне нормально, если вы хотите уйти и держать свои чувства при себе сегодня, особенно если вы чувствуете себя немного неуверенно. (Мы все были там.) Скорее всего, вам не хочется общаться. Расслабьтесь. В субботу вы будете на высоте!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня может оказаться важным разговор по душам с женщиной. Это может быть потому, что вы хотите поделиться какой-то личной информацией или наоборот, кто-то хочет поделиться с вами своими мыслями. Возможно, поэтому вы больше защищаете других. Все хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это любопытно и сегодня, и завтра личные подробности о вашей личной жизни могут быть немного публичными. Почему-то люди говорят о вас. Вы знаете об этом? (Если вы знаете об этом, вы можете взять под контроль повествование.)

Водолей (20 января — 18 февраля)

Стремясь сегодня расширить свой кругозор (или заняться чем-то другим), вы можете столкнуться с кем-то необычным? Возможно, у них другой бэкграунд, чем у вас? Это может стать для вас возможностью обучения. Между тем, это хороший день, чтобы строить планы на поездку.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Это отличный день, чтобы наверстать упущенное в старых делах из прошлого, особенно о вопросах, связанных с завещаниями, поместьями, общим имуществом, вопросами страхования, налогами, долгами и всем подобным. Это может заставить вас съежиться, но ведь это не пройдет само по себе, не так ли?

Если ваш день рождения сегодня

Певица Виктория Дайнеко (1987) и гимнастка Алина Кабаева (1983) отмечают свой день рождения сегодня. Вы дружелюбны, заботливы и представительны. Вы также полны решимости и много работаете для достижения своих целей. Тем не менее, вы любите удовольствия и комфортную жизнь. В этом году вы достигнете большей личной свободы, поскольку происходят различные изменения. Оставайтесь на ногах легкими, чтобы быть гибкими и готовыми действовать.