Ежедневный гороскоп. Четверг 12 марта 2020

18, 19 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Весы ♎

Лунная тревога

Избегайте покупок или важных решений с 1:00 до 3:00 сегодня. После этого Луна движется из Весов в Скорпиона.

Овен (21 марта-19 апреля)

Вы можете быть удивлены тем, что что-то влияет на ваш банковский счет или возможно, это влияет на наследство или что-то связанное с общей собственностью или деньгами правительства. Поэтому, проверьте любые свободные детали и убедитесь, что вы знаете, что происходит. Деньги есть деньги.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Друг или партнер по какой-то причине удивит вас сегодня. Они могут сказать или сделать то, что вы меньше всего ожидаете. Они могут предложить новую договоренность в отношениях? Они могут даже попасть в аварию или сделать что-то, с чем вам придется иметь дело? Оставайтесь легкими на подъем.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ваш рабочий день сегодня будет прерван из-за компьютерных сбоев, поломок оборудования, отмены совещаний или нехватки персонала. Что-то неожиданное застигнет вас врасплох и повлияет на ваш распорядок дня. Поэтому дайте себе дополнительное время, чтобы справиться с неожиданным.

Рак (21 июня-22 июля)

Социальные планы, связанные с искусством и миром развлечений, сегодня непредсказуемы. Запланированная дата завтрака или светское мероприятие могут быть внезапно отменены. Или вы можете получить неожиданное приглашение? Примечание: это предрасположенный к несчастным случаям день для ваших детей, поэтому будьте особенно бдительны.

Лев (23 июля — 22 августа)

То, что связано с вашей домашней рутиной или вашими семейными отношениями, станет для вас сегодня сюрпризом. Мелкая бытовая техника может сломаться или может произойти небольшая поломка. Семейные планы могут измениться или родственники могут внезапно обрушиться на вас!

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте осторожны, потому что это знаменательный день для вашего знака. Поэтому подумайте, прежде чем говорить или действовать. Будьте внимательны и осознавайте. Очень вероятно, что ваш распорядок дня по какой-то причине изменится. Хорошая новость в том, что у вас может быть блестящая гениальная идея!

Весы (23 сентября — 22 октября)

Что-то неожиданное может повлиять на ваши деньги, ваши вещи или ваше финансовое положение сегодня. Поэтому держите глаза открытыми! Вы можете найти деньги, Вы можете потерять деньги. Точно так же вам, возможно, придется защитить то, что у вас есть, от потери, кражи или повреждения.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня Луна в вашем знаке противоречит Урану. Это делает вас возбудимым и жаждущим чего-то другого! Это также делает вас импульсивным и склонным к действиям, которые могут нарушить существующие отношения. Будь крутым и не делайте ничего, о чем вы потом пожалеете.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Что-то происходящее за кулисами тревожит вас. Это похоже на ноющую мысль в затылке. Найдите минутку и попытайтесь определить, что вас может беспокоить. Запишите три первых мысли. Как только вы их опознаете, они будут иметь меньшую власть над вами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваш друг удивит вас сегодня, сказав или сделав то, чего вы меньше всего ожидаете. Возможно, вы могли бы встретить кого-то нового, кто действительно отличается, богемный или авангардный? Почти наверняка кто-то сегодня застигнет вас врасплох, возможно, в групповой ситуации.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Отношения с родителями, боссами, учителями и VIP-персонами сегодня непредсказуемы. Кто-то может сделать то, что вы меньше всего ожидаете. Берегите свои импульсы. Не переусердствуйте. Не бросайте свою дневную работу. Выясните, что происходит, прежде чем обрабатывать все.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Планы путешествий могут измениться сегодня. Они могут быть отложены или отменены. В качестве альтернативы, вы можете внезапно отправиться в путешествие, если вы этого не ожидали. Школьные планы, особенно на уровне университета или колледжа, также ненадежны. Вы можете встретить кого-то необычного сегодня.

Если ваш день рождения сегодня

Певица Ирина Понаровская разделяет ваш день рождения сегодня. Вы дружелюбны и спокойны, потому что наслаждаетесь обществом других. Вы близки со своей семьей. Пришло время определить будущие цели, потому что вы вступаете в год захватывающих новых начинаний! Что вы хотите для себя в ближайшие несколько лет? Будьте активны в достижении того, что вы хотите. В этом году вы будете физически энергичны!