Ежедневный гороскоп: четверг 11 ноября 2021

7, 8 лунный день. Первая четверть

Предупреждение о Луне

Избегайте покупок и принятия важных решений после 14:30 сегодня. После этого Луна переходит из Водолея в Рыб.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хороший день! Вам понравится разговаривать с друзьями, а также с членами групп, классов и организаций, потому что вы чувствуете необходимость обратиться к другим сегодня. Люди помогут вам, потому что сегодня каждый может быть взаимовыгодным. (Не соглашайтесь ни на что важное во время оповещения о Луне.)

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня вы отлично умеете производить впечатление на начальников, родителей, учителей и VIP-персон. Люди рады видеть вас и слышать то, что вы говорите. Однако сегодня есть предупреждение о Луне. Помните об этом и избегайте важных решений в это время. Тем не менее, это веселое время для общения.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вам понравится узнавать новое и знакомиться с новыми людьми сегодня, потому что вы чувствуете щедрость и сердечность ко всем. Чувство уверенности в себе поможет вам подняться над тяжелыми раздражениями. Сегодня отношения с женщинами будут особенно полезными. (Проверьте предупреждение о Луне.)

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня все чувствуют себя щедрыми (в том числе и вы). Это хорошо, потому что сегодня все, что вы отдаете, вы получите взамен. Ваша доброта и щедрость будут вам оплачены. Между тем сосредоточьтесь на финансовых вопросах, особенно на совместной собственности. (Будьте умны и проверьте предупреждение о Луне выше.)

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы общаетесь с другими людьми тепло и дружелюбно, потому что Луна находится напротив вашего знака и совпадает с Юпитером. (Это способствует счастливым отношениям с женщинами.) Это также хороший день для общения с группами и представителями общественности. Осторожно при принятии важных решений во время оповещения о Луне.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это сильный, позитивный день! Сегодня утром, до начала Лунного оповещения, отличное время, чтобы начать что-то новое. Это еще и творческий, динамичный день, в который вы будете наслаждаться теплыми отношениями со всеми. Сегодня вы получаете то, что даете.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это прекрасный день для вашего знака, потому что это утро — прекрасное время для начала. Затем, после начала Лунного оповещения, для вашего знака по-прежнему прекрасное время, чтобы исследовать оригинальные идеи и творческие художественные проекты. Вам понравятся веселые занятия с детьми.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Семейные дискуссии, особенно о расширении дома, путешествиях или спекуляциях недвижимостью, сегодня утром пройдут хорошо. Как только начнется оповещение о Луне, продолжайте исследования, но не соглашайтесь ни с чем важным. Ограничьте траты едой и газом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас должен быть позитивный настрой. К счастью, сегодня это именно то, что у вас есть! В разговоре с другими вы будете обсуждать важные идеи, а также планы путешествий или планы дальнейшего обучения. Однако, как только начнется оповещение о Луне, не соглашайтесь ни на что важное. Подождите до завтра.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это отличный день для денег! Оцените свои идеи по зарабатыванию денег, особенно сегодня утром. Фактически, это утро — прекрасное время для начала новых финансовых договоренностей или крупных покупок. Однако после того, как начнется оповещение о Луне (см. Выше), отложите все.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня Луна в вашем знаке выровнена с Юпитером, а это означает, что все, что вы дарите другим с точки зрения щедрости и доброты, будет именно тем, что к вам вернется. Другими словами, то, что происходит вокруг, возвращается. Наслаждайтесь общением после оповещения о Луне.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня вам легко почувствовать тепло в животе, потому что вы чему-то счастливы. Скорее всего, вам нравится что-то секретное или личное или возможно, что-то происходит за кулисами. Наслаждайтесь удачей! (Проверьте предупреждение о Луне.)

Если ваш день рождения сегодня

Актриса Деми Мур (1962), актер Леонардо Ди Каприо (1974) и актриса Олеся Железняк (1974) сегодня разделяют ваш день рождения. Вы страстны, энергичны, а иногда и конкурентоспособны. Вы легко обучаетесь и любите приобретать знания. Вы с энтузиазмом относитесь к тому, что для вас важно. В этом году вы находитесь в последнем году девятилетнего цикла, а это значит, что пора подвести итоги и отпустить то, что больше не актуально в вашей жизни.