Ежедневный гороскоп. Четверг 11 марта 2021

27, 28 лунный день. Убывающая Луна

Луна в знаке Водолей ♒

Предупреждение о Луне

После 7:00 сегодня нет ограничений на покупки или важные решения. Луна в Рыбах.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Действуйте осторожно сегодня, потому что Луна не в ладах с вашим управителем Марсом и это вызывает у вас раздражение по отношению к другим. Вы быстро разозлитесь. Вы можете представить, что на вас нападают или пренебрегают, тем не менее, это может быть для вас просто поводом действовать. Оставайтесь спокойным.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня могут возникнуть трудности с другом (вероятно, девушкой). Или этот человек может быть в группе, к которой вы принадлежите? В любом случае, не в ваших интересах ссориться с кем-то, потому что это не будет способствовать достижению ваших целей и задач. Будьте терпеливы по отношению к себе и другим.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Огненный Марс в вашем знаке расходится с Луной, которая находится наверху вашей карты. Это означает, что у вас могут возникнуть проблемы с родителями, начальством, авторитетными лицами и полицией. Вы быстро рассердитесь или обидитесь. Очевидно, это не поможет вашей ситуации. Охладите свои двигатели.

Рак (21 июня — 22 июля)

Избегайте сегодня спорных тем, таких как политика, религия и национальные вопросы, потому что эти дискуссии могут быстро перерасти в споры. Это не только вы, другие тоже вспыльчивы! (Люди почти ищут повод для драки сегодня.) Зачем вообще туда ехать?

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня могут возникнуть споры о совместной собственности, деньгах или даже о различных ценностях, потому что люди быстро судят и честно говоря, многие люди ищут драки. Вам это нужно, как рыбе велосипед. Поэтому избегайте подобных ситуаций, чтобы сохранить душевное спокойствие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Будьте как можно более умелыми сегодня, имея дело с партнерами, супругами и близкими друзьями, потому что, если вы не будете осторожны, прежде чем вы узнаете об этом, вы окажетесь в пылу ссоры. Этого не должно происходить, если вы проявляете терпение, потому что терпение — это противоядие от гнева.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Хотя вы отличный спорщик, вы также умеете угождать людям и умеете видеть все стороны ситуации. Используйте эти качества сегодня, чтобы избежать споров на работе, из-за проблем со здоровьем или чего-либо, связанного с домашним животным.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Родители должны быть терпеливыми со своими детьми сегодня, потому что это классический день для шипящих припадков и срывов — не только с вашими детьми, но и с вами тоже! Это потому, что Луна сегодня не в ладах с Марсом, что вызывает у людей раздражение и нетерпимость. Будьте нежными и добрыми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Семейные споры вероятны сегодня, особенно днем ​​и с членом семьи женского пола. Поскольку семейный спор не улучшает вашу жизнь. Сделайте все возможное, чтобы избежать этих споров. Не будите Дракона. Оставайтесь холодным.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Ваша задача сегодня — не потерять самообладание, имея дело с соседями, повседневными контактами, братьями и сестрами и родственниками. (О да, вы будете искушаемы!) Вы знаете, что гнев не служит другой цели, кроме как сделать всех несчастными. Терпение — ваш лучший союзник.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня могут возникнуть споры по поводу денег, имущества или финансовых вопросов. (Возможно, это связано с детьми или спортивными мероприятиями.) В любом случае будьте дипломатичны и тактичны и разрешайте эту ситуацию без гнева, чтобы у всех (включая вас) был более счастливый день.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня в вашем знаке Солнце, Луна, Венера и Нептун. Вы будете более эмоциональны, чем обычно. Между тем огненный Марс не в ладах с Луной, что сделает вас раздражительным и вспыльчивым. Вы можете защищаться, потому что видите во всем угрозу. Оставайтесь спокойным.

Если ваш день рождения сегодня

Актер Георгий Юматов (1926-1997), актриса Мария Аронова (1972) и баскетболистка и тренер Ребекка Хэммон (1977) родились в этот день. У вас сильная харизматическая привлекательность. Вы смелы, рискуете и вдохновляете других. Вы также очень индивидуалистичны. Поскольку вы входите в новый цикл, это означает, что пришло время определить некоторые будущие цели, чтобы определить, чего вы хотите для себя в следующие несколько лет. Будьте уверены в себе и проявляйте физическую энергию, добиваясь того, чего вы хотите. Просто сделайте это!